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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморский край и Северная Кенсан обладают большим потенциалом для взаимодействия
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с делегацией провинции Северная Кенсан под руководством главы территории Ким Кван Еном во вторник, 29 мая. Главной темой переговоров стало развитие сотрудничества между регионами.
Андрей Тарасенко отметил, что Приморский край и Северная Кенсан обладают большим потенциалом для взаимодействия, при этом хорошим стимулом для развития сотрудничества может послужить проведение двустороннего бизнес-форума, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Мы все понимаем, что территория живет за счет того, что развивается бизнес – от бизнеса налоги идут. Если мы создадим нашим компаниям хорошие условия для взаимодействия, все будут только в плюсе», – подчеркнул глава региона.
По словам руководителя края, территории могут выгодно дополнять друг друга, взаимодействуя в таких отраслях как сельское хозяйство, добыча и переработка природных ископаемых, медицина и других.
«Например, ваша провинция – лидер в стране по обработке металлов, а у нас большие залежи вольфрама. Также мы можем предложить вам хорошие возможности по разведению скота, выращиванию риса. Мы же заинтересованы в ваших медицинских технологиях. У нас есть много направлений для продуктивного сотрудничества», – отметил Андрей Тарасенко.
Глава региона добавил, что также интерес для края представляют культурные и спортивные обмены между территориями.
Ким Кван Ен рассказал, что руководство провинции Северная Кенсан уделяет большое внимание расширению разносторонних связей с Приморским краем. По его словам, российский регион обладает важными стратегическими преимуществами, которые делают его очень привлекательным для сотрудничества. В частности, здесь находится начальная и конечная точка Транссибирской магистрали, расположено множество полезных ресурсов. Кроме того, край быстро развивается благодаря новым инвестиционным механизмам.
«В прошлом году Северная Кенсан и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве, и теперь мы со своей стороны постоянно рассматриваем новые направления для взаимодействия. Сейчас многие корейские компании вкладывают средства в сельскохозяйственные проекты на территории Приморья, также наши малые и средние предприятия готовы экспортировать бытовую и IT-технику, кроме того, надеемся на развитие сотрудничества в сфере туризма», – отметил глава провинции.
Решено организовать обмен делегациями между двумя территориями для расширения совместных проектов в сфере сельского хозяйства, налаживания контактов в области балетного искусства, проведения спортивных соревнований.
Также обсудили вопрос о строительстве железной дороги между регионами. Подчеркнуто, что проект имеет большую стратегическую важность для обеих территорий. Директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков сообщил, что ранее российские компании уже построили половину железнодорожных путей – сейчас по маршруту от Хасана до северокорейского города Раджин ходят грузовые поезда. Если правительство Республики Корея примет положительное решение по достройке объекта, российские компании будут готовы совместно с корейскими партнерами завершить реализацию этого проекта и проложить путь до южной территории корейского полуострова.
Ким Кван Ен отметил, что Республика Корея заинтересована в строительстве такой железной дороги, ее появление повлияет в том числе и на развитие портов, и подчеркнул, что данный вопрос находится на контроле у руководства страны.
Напомним, Приморский край и провинция Северная Кенсан заключили меморандум о сотрудничестве в июне прошлого года. Стороны договорились расширять взаимодействие и обмениваться информацией по вопросам торгово-экономического, культурного, научно-образовательного, туристского, сельскохозяйственного и иного сотрудничества.
Фото – Александр Сафронов
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