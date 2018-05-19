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Кинематографисты из Китая планируют снять приключенческую комедию в Приморье
Рабочую встречу с представителями киноиндустрии провел вице-губернатор региона Константин Межонов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Представители китайской кинокомпании Shangbao Jiayi Intenrnational Film CULTURE Media (Beijing) Co Ltd. приехали в Приморье обсудить возможности съемок своего нового проекта. Съемки запланированы на август-сентябрь 2018 года, рабочее название фильма – «Удивительные приключения в России». Жанр – приключенческая комедия.
«Часть фильма уже отснята в Китае. Главные герои картины – русская балерина и молодой китаец, чьи отношения развиваются на фоне поиска старых семейных драгоценностей, часть которых оказалась в России, а часть – в нашей стране», – рассказывают представители Поднебесной.
По словам режиссера картины Бохуа Ли, он побывал в разных регионах России и Приморье понравилось ему больше всего. Съемочная группа несколько дней провела во Владивостоке, где определилась с рядом локаций, которые хотела бы задействовать для съемок. Это объекты на улице Светланской, Золотой и Русский мосты, концертный зал краевой филармонии, Приморская картинная галерея, а также исторические здания на улице Пушкинской.
Как отметил Константин Межонов, идея проекта интересна, и важно, чтобы фильм вышел в прокат не только на территории Китая, но и был показан в России.
«Мы готовы оказать содействие в реализации проекта на территории нашего региона. Надеюсь на продуктивное сотрудничество», – заявил заместитель главы Приморья.
Отметим, количество фильмов, снимаемых в Приморском крае, с каждым годом растет. За последние несколько лет здесь были сняты такие картины, как «Старый телохранитель» режиссера Саммо Хун, «След тигра» режиссера Алексея Козлова, «Родственная душа» режиссера Дерека Цана, «Напарник» режиссера Александра Андрющенко и другие. О своем намерении снимать кино на территории Приморья в этом году уже заявили шесть кинокомпаний, в их числе крупные корейские и китайские студии.
Съемки фильмов на территории Приморского края повышают его узнаваемость за рубежом, увеличивают туристическую привлекательность, привлекают инвестиции в регион. Съемки кино – это дополнительный рабочие места и реальная практика для местных специалистов в области кино, а также развитие собственного кинопроизводства.
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