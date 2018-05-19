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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 13:30 |
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Резидентами СПВ стали 12 компаний с проектами на территории Приморья
Компания «CПВ Инвест Тур» создаст базу отдыха в бухтах Якорная и Емар, ООО «МОК» возведет гостиничный комплекс во Владивостоке, ООО «Школа водного спорта» построит жилой комплекс в административном центре Приморья, «Курортный Парк» создаст базу отдыха в бухте Вилкова, ООО «Резидент Билдинг» выполнит строительство нежилых зданий, сооружений и жилых домов любого типа, компания «ДВ ПРОМ» построит сеть объектов бытового обслуживания населения и малоэтажных жилых домов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Ряд проектов будет реализован в сфере марикультуры: ООО «Акварион» займется выращиванием и переработкой трепанга, мидий и устриц, а ООО «Кор Си Ко» реализует проект «More» по производству дальневосточных деликатесов на морских раковинах.
Кроме того, ООО «Морской порт «Суходол» построит новый специализированный порт для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних предприятий края. ООО «Тулиграм Групп» создаст предприятие в IT-сфере по предоставлению информационных услуг и развитию бизнеса в интернете, посредством программного продукта на основе лицензионных соглашений.
Помимо этого, в Приморье появится международная китайско-российская логистическая компания, работающая в сфере трансграничной электронной коммерции, ее создаст резидент СПВ – компания «7 Звезд». Также в рамках режима Свободного порта будет выполнена реконструкция владивостокского кинотеатра «Галактика», ее проведет компания «Влад-Статус».
Отметим, на прошедшей неделе новые резиденты появились и в территориях опережающего развития – в ТОР «Михайловский» компания «НК Лотос» займется поэтапным созданием тепличного комплекса.
Напомним, в рамках исполнения федерального закона «О свободном порте Владивосток», подписанного Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, Корпорацией развития Дальнего Востока заключено уже около 600 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму более 300 миллиардов рублей с перспективой создания в крае около 40 тысяч рабочих мест.
Отметим, сегодня в Приморье созданы четыре территории опережающего развития – «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». На данный момент деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляет 68 компаний. Общий объем планируемых инвестиций превышает 960 миллиардов рублей. В целом, компании намерены трудоустроить более 24 тысяч граждан, в том числе приморцев.
Фактически резидентами ТОР и СПВ вложено более 36 миллиардов рублей в развитие региона, создано около четырех тысяч рабочих мест.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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