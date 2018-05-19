Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 30 Мая, 13:30 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 72 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Особая привилегия: Жить на вулкане
свежий номер
Дальневосточный капитал № 5, 2018

Регион сегодня
30.05 |
Камчатский ресторан вошел в десятку лучших из тысячи заведений страны
30.05 |
Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) вошел в число резидентов ТОР
30.05 |
Власти поставили задачу преумножить стада лососевых, нерестящиеся на Сахалине и Курилах
30.05 |
В Приморье сингапурские бизнесмены планируют открыт Азиатский SeaHub
30.05 |
Кинематографисты из Китая планируют снять приключенческую комедию в Приморье
статьи раздела
Территория
19 Мая 2018, 15:42
Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век Городу в нынешнем мае исполнилось 160 лет, а он свеж, энергичен и устремлен в будущее.
статьи раздела
Финансы
17 Мая 2018, 11:49
Азиатско-Тихоокеанская пирамида Совладелец АТБ Андрей ВДОВИН формально уже находится под арестом по двум эпизода мошенничества
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 15:38
Инвесторы игорной зоны "Приморье" выстраиваются в очередь Единственная на Дальнем Востоке интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) "Приморье" продолжает набирать новых резидентов
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:55
Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:48
Связь для резидентов Представители телеком-сектора готовы обеспечить современную инфраструктуру для ТОР и Свободного порта
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
30 Мая 2018, 09:40 | Регион сегодня |

В Приморье сингапурские бизнесмены планируют открыт Азиатский SeaHub

Руководство сингапурской компании V-SeaHub представило в Инвестиционном агентстве Приморского края концепцию проекта создания интегрированного предприятия по производству морепродуктов и проведению рыбных аукционов.

Как отметил член совета директоров V-SeaHub Pte Ltd Эндрю Тан, компания планирует получить статус резидента Свободного порта Владивосток, создать Азиатский SeaHub для хранения, переработки и экспорта рыбной продукции,  сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

«Режим Свободного порта предлагает крайне привлекательные налоговые и таможенные условия, мы планируем воспользоваться этими преференциями», – подчеркнул он.

Для организации системы сбыта новая компания намерена создать консорциум иностранных партнеров Японии и Тайваня, имеющих выходы на рынки соответствующих стран АТР.

Основной целью первого визита бизнес-делегации во Владивосток стало изучение возможностей аренды и выкупа земельного участка для возведения производственного комплекса по переработке и глубокой заморозке рыбы и морепродуктов. Также сингапурские бизнесмены заинтересованы в создании партнерских отношений с администрациями Владивостока и Приморского края.

«Наш профессионализм основан на новейших технологиях и опыте ведущих перерабатывающих компаний. Наша компания видит данное сотрудничество на территории Приморского края как обоюдовыгодный и концептуально новый проект, обеспечивающий передачу новых технологий российским партнерам. Рассматриваем его как возможность сблизить Сингапур и Россию в сфере делового сотрудничества», – обозначил Эндрю Тан.

Директор Инвестиционного агентства Приморского края Руслан Знаменский подчеркнул, что создание подобного предприятия благоприятно скажется на экономике региона.

«Это интересный проект, он позволит обеспечить новыми рабочими местами жителей Приморья, создать уникальное производство. Появление такой интегрированной зоны переработки морепродуктов и аукциона на территории Свободного порта логично и оправдано стратегическим положением Владивостока», – отметил он.

Напомним, Инвестиционное Агентство Приморского края создано в 2012 году и является специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Приморском крае, а также сервисным центром, ориентированным на сопровождение инвестиционных проектов для быстрого разрешения юридических и технических вопросов.

Данный институт развития выполняет функции по индивидуальной работе с инвесторами: от консалтинговых услуг в сфере бизнес-проектирования, подбора инвестиционных площадок до организации и проведения мероприятий по презентации инвестиционных возможностей Приморского края перед существующими и потенциальными партнерами на территории Российской Федерации и за границей.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: v-seahub  рыбная отрасль  СПВ 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Тема номера
22 Мая 2018, 11:10
Особая привилегия: Жить на вулкане Музей вулканов на Камчатке должен был появиться. Где, как не здесь, на земле, которая просто дышит подземным теплом, которая может поспорить с любой частью мира по количеству действующих вулканов?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
21 Мая 2018, 09:30
Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет с 24 по 31 августа
статьи раздела
Территория
18 Мая 2018, 09:34
Завещание полковника Ванкова Хабаровск сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся городов Дальнего Востока. Он растет, здесь открываются новые производства, с каждым годом увеличивается и потребность в энергии… Так необходимые городу электроэнергию и тепло дают три хабаровские электростанции. Бесконечный путь развития, который начался для энергетической отрасли Хабаровска в 1906 году, продолжают специалисты АО "Дальневосточная генерирующая компания".
статьи раздела
Отрасль
16 Мая 2018, 11:09
Авиация "без человека": Дальневосточный рынок АэроНета замер в ожидании полета Дальнему Востоку с его многочисленными ресурсными проектами все больше требуются современные беспилотные летательные аппараты
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 14:55
"Приморское кольцо" в кластерной концепции Туристко-рекреационный кластер "Приморское кольцо" прошел путь от идеи до успешно реализованного проекта всего за восемь лет. Сегодня "Примринг" - крупнейший автоспортивный объект Дальнего Востока, соответствующий международным стандартам.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика