|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 30 Мая, 13:30 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье сингапурские бизнесмены планируют открыт Азиатский SeaHub
Как отметил член совета директоров V-SeaHub Pte Ltd Эндрю Тан, компания планирует получить статус резидента Свободного порта Владивосток, создать Азиатский SeaHub для хранения, переработки и экспорта рыбной продукции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Режим Свободного порта предлагает крайне привлекательные налоговые и таможенные условия, мы планируем воспользоваться этими преференциями», – подчеркнул он.
Для организации системы сбыта новая компания намерена создать консорциум иностранных партнеров Японии и Тайваня, имеющих выходы на рынки соответствующих стран АТР.
Основной целью первого визита бизнес-делегации во Владивосток стало изучение возможностей аренды и выкупа земельного участка для возведения производственного комплекса по переработке и глубокой заморозке рыбы и морепродуктов. Также сингапурские бизнесмены заинтересованы в создании партнерских отношений с администрациями Владивостока и Приморского края.
«Наш профессионализм основан на новейших технологиях и опыте ведущих перерабатывающих компаний. Наша компания видит данное сотрудничество на территории Приморского края как обоюдовыгодный и концептуально новый проект, обеспечивающий передачу новых технологий российским партнерам. Рассматриваем его как возможность сблизить Сингапур и Россию в сфере делового сотрудничества», – обозначил Эндрю Тан.
Директор Инвестиционного агентства Приморского края Руслан Знаменский подчеркнул, что создание подобного предприятия благоприятно скажется на экономике региона.
«Это интересный проект, он позволит обеспечить новыми рабочими местами жителей Приморья, создать уникальное производство. Появление такой интегрированной зоны переработки морепродуктов и аукциона на территории Свободного порта логично и оправдано стратегическим положением Владивостока», – отметил он.
Напомним, Инвестиционное Агентство Приморского края создано в 2012 году и является специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Приморском крае, а также сервисным центром, ориентированным на сопровождение инвестиционных проектов для быстрого разрешения юридических и технических вопросов.
Данный институт развития выполняет функции по индивидуальной работе с инвесторами: от консалтинговых услуг в сфере бизнес-проектирования, подбора инвестиционных площадок до организации и проведения мероприятий по презентации инвестиционных возможностей Приморского края перед существующими и потенциальными партнерами на территории Российской Федерации и за границей.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Приморье сингапурские бизнесмены планируют открыт Азиатский SeaHub
- Кинематографисты из Китая планируют снять приключенческую комедию в Приморье
- Приморский край и Северная Кенсан обладают большим потенциалом для взаимодействия
- Резидентами СПВ стали 12 компаний с проектами на территории Приморья
- Временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия) стал Айсен Николаев
- РРПК построит рыбоперерабатывающий завод в Приморье за 1,5 млрд руб
- Для инвестиций в предприятия Дальнего Востока будет создан фонд в Китае
- В Приморье подсчитали морской урожай
- "Русская рыбопромышленная компания" прописывается в ТОР "Надеждинская"
- Более 15 тысяч электронных виз выдано иностранцам для въезда в Приморье
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.