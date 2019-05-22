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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Мая, 15:43 |
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Альфа Private открывает первое представительство на Дальнем Востоке
В новом офисе статусные клиенты получат полный спектр премиальных услуг: комфортные переговорные, сейфовые ячейки и отдельные кассы создадут максимально удобные условия для проведения деловых встреч и решения бизнес-вопросов, а широкий спектр услуг private banking, профессионализм личных менеджеров и полная конфиденциальность гарантируют клиентам банка эксклюзивный уровень банковского обслуживания в лучших традициях управления частным капиталом.
В преддверии официального открытия представительства на днях в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра состоялся закрытый литературный вечер «БеспринцЫпные чтения» Александра Цыпкина для клиентов банка. «БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени. Александр Цыпкин - лауреат премии «Кинотавр», автор бестселлера «Женщины непреклонного возраста» вошедшего в топ 10 продаж 2018 года наряду с Деном Брауном и Виктором Пелевиным, автор проекта «БеспринцЫпные чтения», в рамках которого уже прошло более 200 театральных вечеров в 12 странах мира.
По завершении вечера, гости имели возможность лично задать вопросы Александру Цыпкину и подписать книги у автора в дружеской атмосфере.
Представительство Альфа Private во Владивостоке откроется 6 июня по адресу Авроровская 10.
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