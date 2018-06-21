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Воскресенье| 01 Июля, 04:15 |
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Еще одну незаконную автостоянку ликвидировали во Владивостоке
В районе дома № 4 по улице Карла Жигура недобросовестные граждане решили организовать платную парковку автотранспорта. Их незаконную деятельность пресекли на текущей неделе.
В минувшую среду, 27 июня, на объект выехала мобильная бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Они демонтировали незаконно установленную будку охраны и сетку-рабицу, которой было огорожено место стоянки автотранспорта.
Помимо этого в Первореченском районе на этой неделе были демонтированы торговый павильон на Военном шоссе, 36 и автомобиль, с которого велась незаконная торговля на проспекте 100-летия Владивостока, 30 «б». Стоит отметить, что демонтаж незаконных объектов ведётся по всему городу. Под снос идут торговые павильоны и палатки, рекламные конструкции, заборы, шлагбаумы и другие самовольно установленные объекты.
«Ежедневно во Владивостоке выявляются незаконные объекты. Сотрудники администрации составляют протоколы за незаконное размещение объектов и готовят документы на демонтаж. Собственнику предлагается самостоятельно убрать объект, но, как правило, большинство не принимает таких мер. Тогда к работе подключаются специалисты и техника СГТ, которые демонтируют объекты и увозят их на площадку временного хранения. Все расходы по демонтажу, вывозу и временному хранению таких объектов предстоит заплатить собственнику», - подчеркнули специалисты административно-территориальных управлений краевого центра.
Фото АТУ Первореченского района
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