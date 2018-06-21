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Воскресенье| 01 Июля, 04:15 |
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Фуникулер Владивостока сделал подарок жителям и гостям в День города
Фуникулер Владивостока, закрытый на профилактический ремонт месяц назад, начал свою работу 30 июня, а не 1 июля, как это планировалось. Такой подарок гостям и жителям Владивостока подготовили специалисты ОАО «Электрический транспорт» в преддверии Дня города.
Как сообщили в управлении транспорта администрации краевого центра, работы по проверке работы оборудования и плановые ремонтные работы здесь подходят к концу.
«Запускаем фуникулер в субботу, 30 июня, в 7:30, - рассказал начальник управления Сергей Цыбулин. – В этот день во Владивостоке пройдут торжества, посвященные Дню города. В центре ожидается, как это бывает ежегодно, большое количество горожан и туристов. Именно по этой причине решено продлить работу горного трамвайчика в субботу до 23 часов».
Фуникулер Владивостока в этом году отметил свое 56-летие. Он является единственным пассажирским в России. Ежегодно перевозит около 400 тысяч человек.
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