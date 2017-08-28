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Среда| 30 Августа, 15:54 |
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ТОР "Надеждинская" покажет свои возможности инвесторам в нулевой день ВЭФ
Презентация инвестиционных возможностей территории опережающего развития «Надеждинская» состоится 5 сентября в рамках нулевого дня Восточного экономического форума 2017.
По словам генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова, ТОР «Надеждинская» сегодня представляет собой многопрофильную производственно-логистическую площадку с выгодным расположением.
"Нахождение ТОР вблизи двух крупнейших дальневосточных портов и погранпереходов с Китаем и Кореей, на пересечении транспортных маршрутов Владивосток - Хабаровск, Транссибирской магистрали и международного транспортного коридора «Приморье–1» делают площадку привлекательной для инвесторов. Корпорация совместно с региональными властями строит здесь инфраструктуру, создавая необходимые условия для реализации инвестпроектов. Резиденты получают налоговые льготы и административные преференции для ведения бизнеса на территориях опережающего развития", - прокомментировал Денис Тихонов, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока.
Программа мероприятия будет включать подписание соглашений с инвесторами, планирующими запустить бизнес-проекты в ТОР «Надеждинская». Новые инвестиционные проекты будут реализованы в таких сферах, как создание рыбоперерабатывающих комплексов производство рыбной продукции, теплового и электрораспределительного оборудования.
Другим событием на площадке станет презентация от компании «Газпром Газэнергосеть гелий», которая в качестве резидента ТОР «Надеждинская» планирует реализацию инвестиционного проекта по созданию «Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)» в регионе.
Досье "Дальневосточного капитала": ТОР «Надеждинская» - это многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края ДФО. Это первая в Приморье территория опережающего развития, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года.
Для установления границ участков, определения зон размещения объектов дорожной и инженерной инфраструктуры, территории планируемого капитального строительства, а также других необходимых объектов, в том числе социальной инфраструктуры, разработан и утвержден проект планировки территории опережающего развития «Надеждинская».
Реализация инвестиционных проектов резидентов требует определенной инженерно-транспортной инфраструктуры, которая создается Корпорацией развития Дальнего Востока совместно с Администрацией Приморского края. На сегодняшний день организовано выполнение строительно-монтажных работ по объектам водоснабжения и водоотведения, строительство двухполосной автомобильной дороги «Зима Южная-Раздольное-Хасан» протяженностью 6,4 км с дополнительными примыканиями и автобусными остановками. Все работы ведутся в соответствие с утвержденным планом-графиком.
В настоящее время в ТОР «Надеждинская» 26 резидентов реализуют инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений более 21 млрд рублей. В ТОР «Надеждинская» уже запустил производство завод «Европласт», ставший первым предприятием территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Также свои бизнес-проекты запустят такие компании, как «ПЛК «Примкон», «Инноватика», «Домостроительный комбинат Приморье», и другие компании, работающие на данной территории в таких направлениях, как высокотехнологичное производство импортозамещающего кормового белка, пенобетона, изготовление закалённого стекла, строительство производственно-логистического комплекса для производства светотехники, создание межрегионального оптово-распределительного центра и транспортно-логистических комплексов и другие производства.
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