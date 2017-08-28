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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 31 Августа, 00:09 |
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На острове Русский планируют построить Центр международного сотрудничества
Инвесторы из КНР примут участие в создании Центра международного сотрудничества на острове Русский. Соответствующее соглашение планируется заключить в рамках ВЭФ-2017, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября, сообщает Фонд развития Дальнего Востока.
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков и председатель Центра исследований и планирования Шелкового пути Чен Юань 29 августа обсудили в Пекине перспективы реализации проекта создания Центра международного сотрудничества на острове Русский во Владивостоке.
В настоящее время формируется консорциум для строительства Центра, в который могут войти Центр исследований и планирования Шелкового пути, Фонд Шелкового пути, HNA Group, инвестиционная компания «Джонмин», AVIC и другие азиатские инвесторы.
Предполагается, что Центр международного сотрудничества будет построен на острове Русский для проведения крупных международных мероприятий, в том числе Восточного экономического форума. В районе бухты Парис появятся конгрессно-выставочный центр, гостиница международного класса, современные медицинский и реабилитационный центры, жилье и другие объекты недвижимости общей площадью 560 тыс. кв. м.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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