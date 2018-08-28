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30 Августа 2018, 11:34 | Регион сегодня |

В Приморье названы самые вкусные хлеба, колбасы, пряники и шоколад

"Гран При" награждены лучшие производители продуктов питания

По итогам XXII выставки-ярмарки «Приморские продукты питания» награждены лучшие предприятия пищевой промышленности региона.

Дипломы выставки-ярмарки получили следующие продукты и их производители: Ветчина для завтрака ООО «Ратимир», колбаски «Пражские» полукопченые «ООО «Надежда-95», кефир 1% ООО «Усадьба», масло «Сливочное» 82% ООО «Киприно», торт «Киевский» ИП Русакова Ю.А., Свинина Касло «По-испански» ООО «Элефант 08», рассказали в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

Медалями выставки награждены компании «Кимэкско» за соусы соевый с чесноком и чили ассорти, «Ратимир» – рулет «Домашний» и колбасу, «Элефант 08» – буженину «Элефант» запеченную, «Мясокомбинат Находкинский» – сосиски сливочные, крестьянско-фермерское хозяйство Курбатова –индейку «Боярыня», «Чугуевский райзаготохотпром» –икру из обжаренных кабачков, «Милоградовское – 1» – биокефир 1%, «Молочный завод «Уссурийский» – йогурт фруктово-ягодный питьевой «Клюква», «Усадьба» – линейку кисломолочных продуктов, «Новое время» – творог «Рудневский», «Провиант» – сыры «Качотта» с пажитником и «Халлуми», «Большекаменский хлебокомбинат» – печенье «Орешки», ИП Русакова  – пирожное «Анна Павлова» и кекс Морковный», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

«Гран При» выставки-ярмарки присвоили компании «Владхлеб» за хлеб «Зерновой» и «Карельский», «КВЭН» – крабовые палочки «Императорские», «Ратимир» – холодец «Ратимировский», «Элефант 08» – сосиски «Со сливочным маслом» и колбаски «Для жарки», «Надежда-95» – сардельки «Телячьи», «Мюнхенские» и Колбаски «Баварские», «Мясокомбинат Находкинский – сервелат «Ореховый», крестьянско-фермерское хозяйство Курбатова – породу гуся «Княгиня», «Гормолокозавод «Артемовский» и «Молочный завод “Уссурийский” за серию молочных продуктов, ООО «Усадьба» и ООО «Провиант» – сыры «Адыгейский» и «Соло Грана», «Большекаменский хлебокомбинат» – печенье «Мраморное» и «Кофейное», а также пряник «Карамелька», «Приморский кондитер» – шоколад молочный «Без башни» со взрывной карамелью, «Хлебный дом» – торт «Сгущенник».

В департаменте отметили, выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» в этом году проходила под слоганом «Всяк честен своими заслугами». На выставочных стендах жители и гости края смогли не только продегустировать, но и приобрести продукцию по доступным ценам непосредственно от ведущих приморских производителей, крестьянско-фермерских хозяйств.

«Мы будем наращивать производство, чтобы обеспечить жителей края экологически чистыми приморскими продуктами», – подчеркнул вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин в ходе церемонии открытия мероприятия.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

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