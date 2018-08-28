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30 Августа 2018, 12:03 | Регион сегодня |

Развлекательный комплекс "Шамбала" за 8 млрд рублей начали строить в Приморье

На первом этапе предусмотрено строительство комплекса площадью более 28 тысяч квадратных метров

В течение ближайших двух лет в Приморье может появиться еще один игорно-развлекательный комплекс. Компания «Шамбала» намерена к 2020 году реализовать первый этап проекта по созданию в крае высокоуровневого отеля с казино. Строительство объекта начнется уже этой осенью, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Компания «Шамбала» стала резидентом проекта по результатам открытого аукциона в июне 2018 года. Инвестор заявил о создании развлекательного комплекса с гостиницей категории «пять звезд» на 270 номеров, которая включит в себя казино, рестораны, барную зону, несколько сцен, гранд-буфет с «открытой кухней», спа-салон, ночной клуб. Общий объем инвестиций составит 8 миллиардов рублей.

Как сообщили в Корпорации развития Приморского края, на данный момент на строительной площадке уже активно ведутся работы.

«Компания получила разрешение на производство земляных работ, выполнена срезка деревьев и кустарников и плодородного слоя в зоне проектируемой застройки. Производится разработка грунта под строительство первой очереди, на сегодняшний день разработано более 22 тысяч кубических метров земли», – отметили специалисты. 

В настоящее время проектная документация находится на стадии утверждения. Осенью после получения положительного заключения государственной экспертизы планируется начало строительно-монтажных работ.

Концепцию проекта «Шамбала» готовят совместно сотрудники проектной организации БКП «ПЕРСПЕКТИВА» и международной архитектурной компании LLC AHR Studio (реорганизованная команда AEDAS), которая проектировала такие известные объекты, как казино The Venetian в Макао и Marina Bay Sands в Сингапуре. По информации гендиректора ЗАО «Шамбала» Максима Смоленцева, компания имеет стратегию развития, согласно которой планирует выходить на общероссийский уровень. 

Ранее сообщалось, что строительство объекта рассчитано на две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство игорно-развлекательного комплекса площадью более 28 тысяч квадратных метров. Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет около трех лет. После реализации второй очереди здания объединятся в единый игорно-развлекательный комплекс. Объединение произойдет в 2022 году.

По словам директора Корпорации развития Приморского края Игоря Трофимова, «Шамбала» является одним из самых перспективных российских операторов на игорно-развлекательном рынке России.

«Компания работает на рынке развлекательных услуг уже почти 15 лет. Немногие российские операторы на практике работали над созданием подобных объектов, которые в перспективе могут претендовать на получение статуса объекта мирового класса и оказывать высококачественные услуги. Мы заинтересованы именно в таких резидентах, которые внесут свой вклад в развитие Приморского края не только налоговыми отчислениями, но и будут способствовать созданию благоприятного имиджа будущего курорта и всего региона, а также принимать активное участие в развитии курорта», –отметил Игорь Трофимов.  

По его словам, реализация проекта «Шамбала» позволит создать в регионе более 1 тысячи рабочих мест. Для того чтобы организовать достойный уровень сервиса, резидент обязался обеспечить сотрудникам обучение по высоким международным стандартам гостинично-развлекательной индустрии.

Напомним, что Корпорация развития Приморского края совместно с кадровым агентством ANCOR планирует создание Единого кадрового центра, который будет заниматься поиском, привлечением и обучением персонала из различных регионов России для работы на объектах развлекательного курорта «Приморье».

По словам вице-губернатора региона Андрея Ларина, власти края максимально заинтересованы в реализации плана по развитию ИРК «Приморье».

«Проект развлекательного курорта “Приморье” имеет большое значение для социально-экономического развития края и обещает стать одним из крупнейших работодателей в регионе. Это также интересный международный проект, который сможет конкурировать с крупнейшими развлекательными центрами Азии. Мы нацелены на создание максимально комфортных условий для работы инвесторов и готовы оказывать комплексную поддержку нашим партнерам. Уверен, что реализация такого масштабного проекта значительно увеличит эффект от развития туристической индустрии и повысит инвестиционный имидж региона», – подчеркнул замглавы края.

Досье "Далььневосточного капитала": первый этап реализации проекта игорной зоны «Приморье» был завершен после открытия первого гостиничного комплекса с казино Tigre de Cristal в 2015 году. В рамках второго этапа к 2020 году, помимо «Шамбалы» откроются два объекта – Naga Vladivostok и Selena. По завершении первой фазы строительства данные туристические объекты представят собой гостинично-развлекательные комплексы с казино, ресторанами, барами, а также торговыми павильонами, зонами отдыха и прогулочными зонами. По расчетам корпорации, после открытия двух комплексов, игорный курорт сможет принимать у себя более 1,2 миллиона туристов – это примерная годовая вместимость новых гостиниц, за счет создания которых номерной фонд превысит 700 номеров. На новых объектах будут трудоустроены более 4 тысячи человек.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: строительство  Шамбала  инвестиции  Приморье 


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Комментарии
  • снумумр12:40, 30.08.2018

    эти-бы деньги да в производство!
  • Псевдоним13:30, 30.08.2018

    А Заводы строить не пробовали?? Точно начинаешь вспоминать Дедушку Крылова "" Стрекоза и муравей"" ох как ярко там всё сказано. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • люблю родину мать её14:26, 30.08.2018

    А думал для развития края нужно развивать промышленное производство, не те времена, оказалось достаточно построить козлино. Россия - страна обреченных.
  • Житель14:48, 30.08.2018

    Лучше бы Аквапарк построили или ещё какой семейный развлекательный комплекс
  • Псевдоним17:15, 30.08.2018

    Ну, вот, этому жителю ни чего кроме развлекушек не нужно. . . а вы тут про какую то промышленность. . . .
  • ххххххххх17:20, 30.08.2018

    Ну зачем нам промышленность, заводы . ведь успешно построили общество потреблядства. . . А Находке вообще все порты и ремонтные заводы, даже БАМРУ места не будет хотят уничтожить реформаторы грёбаные. . ужас. . . . . думают , что они бессмертные. . . . .
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