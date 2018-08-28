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30 Августа 2018, 15:28 | Регион сегодня

Эксперты Кимберлийского процесса посетили алмазный таможенный пост на Дальнем Востоке

Группа экспертов Кимберлийкого процесса с обзорным визитом посетила расположенный на территории свободного порта Владивосток Евразийский алмазный центр, в том числе Дальневосточный специализированный таможенный пост (Центральная акцизная таможня).

Зарубежные специалисты ознакомились с организацией обеспечения требований схемы сертификации Кимберлийского процесса при экспорте и импорте необработанных природных алмазов. 

С особенностями работы таможенных органов при таможенном оформлении и таможенном контроле экспорта и импорта алмазов и бриллиантов экспертов познакомил начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы   Сергей Шкляев.

Начальник Дальневосточного специализированного таможенного поста Александр Глухенький сообщил, что в первом полугодии 2018 года пост оформил 75 деклараций на товары (74 экспортных и 1 импортную), по которым из Бельгии ввезен 1 грамм бриллиантов, а также вывезено в Бельгию, Индию, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты 6,663 кг алмазов и 4,941 кг бриллиантов общей стоимостью более 71 миллиона долларов США. 

В 2017 году Дальневосточный специализированный таможенный пост оформил 140 деклараций на товары, по которым в Бельгию, Индию, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты вывезено 226,709 кг алмазов и 11,446 кг бриллиантов общей стоимостью почти 76 миллионов долларов США. Ввоза алмазов и бриллиантов не было.

Кроме того, эксперты Кимберлийского процесса ознакомились с организацией работы Гохрана России и компании «АЛРОСА».

В группу экспертов Кимберлийского процесса, посетивших Дальний Восток, вошли 11 специалистов из Южно-Африканской Республики, Республики Ангола, Республики Ботсвана, Европейского союза, Объединенных Арабских Эмиратов, Всемирного алмазного совета и Коалиции гражданского общества.

Экспертов Кимберлийского процесса сопровождали участники Межведомственной рабочей группы по обеспечению участия Российской Федерации в Кимберлийском процессе. В том числе представители Министерства финансов Российской Федерации, Государственного учреждения по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России), Федеральной таможенной службы, а также компании «АЛРОСА».  

Кимберлийский процесс – международная организация, созданная по инициативе представителей алмазной индустрии и гражданского сообщества, чтобы перекрыть поток «конфликтных» или «кровавых» алмазов, на долю которых приходится около 1,5% мирового рынка.

«Конфликтные» или «кровавые» алмазы - это незаконно добытые алмазы, идущие на финансирование деятельности незаконных вооруженных группировок, воюющих против законных правительств (термин, как правило, применяется в отношении Африки, на которую приходится две трети мировой добычи алмазов).

Свое название Кимберлийский процесс получил по имени «алмазной столицы» ЮАР - города Кимберли, где в 2000 году прошла первая конференция по «конфликтным» алмазам.

Сегодня Кимберлийский процесс насчитывает несколько десятков участников, включая Россию. Они контролируют и несут ответственность за 99,8% всей мировой добычи алмазного сырья.

С 1 января 2003 года создана глобальная система контроля за торговлей алмазами, так называемая схема сертификации Кимберлийского процесса (ССКП), утверждённая ООН.

ССКП является инновационной и добровольной системой требований к участникам, которые обязаны всеми силами предотвращать попадание в легальную торговлю «конфликтных» алмазов. Участники должны вести строгий внутренний контроль, а все поставки алмазного сырья должны сопровождаться специальным сертификатом, содержащим данные о производителе и импортере алмазов, их весе и стоимости.

Время от времени Кимберлийский процесс проводит проверки в странах-участницах для оценки соответствия всем требованиям своей жесткой политики. Об этом журналу "Дальневосточный капитал" сообщили в Отделение по связям с общественностью ДВТУ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

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