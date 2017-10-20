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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Резидент Свободного порта Владивосток отправил свою первую партию рыбопродукции в Москву
Резидент Свободного порта Владивосток - компания «МК Рефтранс» - подготовил и отправил 24 контейнера в новом рефрижераторном сцепе в составе ускоренного контейнерного поезда со станции Угловая «Сухой Порт» в Москву.
Отметим, предварительно компания подготовила собственные новые подвижной состав, энерговагоны и рефрижераторные контейнеры.
В статусе резидента СПВ «МК Рефтранс» реализует инвестиционный проект в Приморском крае с июля 2017 года. В рамках проекта приобретены универсальные платформы и энерговагоны для комплектования четырех рефрижераторных сцепов, выполнена поставка контейнеров для организации круглогодичной перевозки скоропортящихся продуктов по направлению Владивосток - Москва - Владивосток в составе ускоренных контейнерных поездов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 350 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 351 млрд рублей и перспективой создать более 33 тысяч рабочих мест.
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