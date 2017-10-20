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В Приморье собрались решить проблемы утилизации ТБО и очистки морских акваторий
11-й международный экологический форум «Природа без границ» начал работу в кампусе ДВФУ на острове Русский в понедельник, 30 октября. В пленарном заседании форума принял участие первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев.
В этом году на экологический форум в Приморье приехали около 700 участников – представители органов власти, научного сообщества, общественности, деловых кругов из регионов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Заместитель главы региона поприветствовал собравшихся от имени врио губернатора Андрея Тарасенко.
«Мы собрались в 11-й раз обсудить вопросы и проблемы экологии, и с учётом ускоренного развития территории понимаем, что прогресса не может быть без сохранения природного потенциала края», – подчеркнул Василий Усольцев.
Он отметил, что Приморье – уникальный край, лидер среди дальневосточных регионов по количеству особо охраняемых территорий и заповедников.
Среди тем, которые обсудят на форуме в этом году, Василий Усольцев акцентировал внимание на утилизации ТБО, очистке морских акваторий, транспортировке пылящих грузов.
«Считаю, что власть, бизнес и общественность на форуме должны не только обсудить проблемы экологии, но и выработать пути их решения, а мы в свою очередь готовы оказать им максимальную помощь», – сказал Василий Усольцев.
Отметим, на пленарных и секционных заседаниях, круглых столах участники форума обсудят реформы и нововведения в природоохранном законодательстве, внедрение наилучших доступных технологий, управление отходами, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, климатические изменений и сохранение биоразнообразия. Также будут затронуты вопросы устойчивого развития дальневосточного региона, включая модернизации портовой инфраструктуры, сохранение особо охраняемых природных территорий, предотвращение природных катастроф, загрязнение и истощение водных объектов.
11-й международный экологический форум «Природа без границ» будет проходить в течение двух дней с 30 по 31 октября на острове Русский во Владивостоке.
Напомним, в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в стране Годом экологии. В ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин отметил, что по всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов.
В рамках Года экологии в Приморье утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии. Он включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество. В реализации мероприятий в регионе активное участие примут жители края, а также общественные организации и представители бизнеса.
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