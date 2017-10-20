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Аэропорт Владивосток переходит на зимнее расписание полетов, вводя новые рейсы
В Международный аэропорт Владивосток зимнее расписание полетов вводится с 29 октября и будет действовать по 24 марта 2018 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе компании.
Южнокорейская авиакомпания JEJU air, в сентябре начавшая полеты из Сеула во Владивосток, в зимнем сезоне будет осуществлять рейсы с частотой 5 раз в неделю. Таким образом, общее количество рейсов в Сеул увеличивается до 29 в неделю. Кроме того, авиакомпания Korean Airlines на рейсах в южнокорейскую столицу в декабре и январе будет использовать более вместительный широкофюзеляжный Airbus A330 вместо Boeing 737.
Авиакомпания «Уральские Авиалинии» планирует открыть новые рейсы в китайские города Ордос и Харбин, а также увеличить частоту существующих рейсов в Чанчунь до 3 раз в неделю. Авиакомпания S7 Airlines в сезоне Зима-2017 возобновит регулярные полеты в Бангкок, увеличив частоту до 2 раз в неделю. Наряду с этим, S7 Airlines увеличит количество рейсов в Гонконг до 3 в неделю.
Чартерная программа будет представлена популярными туристическими маршрутами – Бангкок, Утапао, Пхукет, Камрань, Янъян. Полеты на туристических направлениях будут выполнять авиакомпании AZUR Air, Royal Fliht, Якутия.
На внутренних авиалиниях регулярные рейсы традиционно будут выполняться в Москву, Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Магадан, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и Санкт-Петербург.
На внутрикраевых маршрутах базовый перевозчик - авиакомпания «Аврора» - будет выполнять до 6 рейсов в день из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск и Преображение.
Фото Зимний споттинг 2017
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