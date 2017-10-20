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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье на площади более 29 000 кв. м появится пешеходная эспланада
Трое потенциальных резидентов, подавших заявки на заключение соглашений об осуществлении деятельности в ТОР «Южная», «Приамурская», «Надеждинская», намерены построить мини-завод по производству сжиженного природного газа, организовать пищевое производство, а также производство по переработке минтая. Еще три заявки поступили от желающих создать в ТОР «Камчатка» тепличное хозяйство по выращиванию овощей, туристскую базу для спортивной рыбалки и выстроить гостиницу в районе аэропорта г. Елизово. Объем заявленных инвестиций по данным шести проектам превышает 2,5 млрд рублей. Планируется создание 477 новых рабочих мест.
Девять инвестпроектов, заявленных к реализации на территории свободного порта Владивосток в течение минувшей недели, в основном, относятся к строительству жилья, паркингов, гаражных комплексов, автомоек, а также коммерческой недвижимости. В сумме планируемые инвестиции составили 204 млн рублей и более 100 рабочих мест.
Из числа ранее принятых заявок в отношении 14 были приняты положительные решения. Речь идет о строительстве пяти торговых и деловых центров, четырех семнадцатиэтажных жилых домов, рекреационных объектов в сфере туризма и промышленных предприятий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
К примеру, компания «Салдан» намеревается провести высокотехнологичное оснащение цеха по фасовке меда, включая оборудование складов хранения сырья и готовой продукции. Перспективу, помимо выпуска вкусной продукции под собственным брендом, инвестор видит также в дальнейшем расширении ассортимента за счет внедрения медосодержащих продуктов питания и возможной продажи меда для смежных отраслей: кулинарии, косметологии, медицины.
55 млрд долларов инвестиций привлечено на Дальний Восток РоссииООО «Морской Технический Центр» планирует запустить центр подготовки и обработки металла и производство металлоконструкций широкого спектра, в том числе для ремонта кораблей, с расчетом выпускать до 300 тонн продукции в месяц. Реализация проекта состоит из пяти этапов. В дальнейшем предусматривается увеличение ежемесячных объемов до 700 тонн, расширение номенклатуры выпускаемых изделий, наращивание доли толстостенных листовых металлоконструкций и объемов судоремонта и судостроения.
Решение провести комплексное благоустройство береговой линии в части бухты Лазурная в окрестностях Владивостока принадлежит ООО «Альтар». Проект подразумевает создание нескольких рекреационных зон отдыха для жителей и гостей Владивостока. На площади более 29 000 кв. метров появится мощеная брусчаткой из природного камня пешеходная эспланада с элементами ландшафтного освещения и озеленения. Строительство открытых террас на песке, оборудованных скамейками, шезлонгами, теневыми навесами и детскими игровыми площадками, кафе с видами на морские просторы, гостиничного и торгово-развлекательного комплексов, автомобильной парковки с устройством пандусов для спуска к береговой линии позволят создать в Приморье современную, соответствующую европейскому уровню пляжную инфраструктуру.
Свой вклад в развитие туристических и развлекательных услуг на территории Дальнего Востока решила внести компания «ТурПримКам». В строительстве гостиничного-туристского и водного комплекса с хаммамом, бассейнами, спортивным залом и открытой спортплощадкой, кафе, детской игровой комнатой, гостевыми домиками и автокинотеатром будут задействованы сразу три площадки. Гостиницы, развлекательный комплекс и мини-аквапарк будет распределены на территории Приморского и Камчатского краев.
Напомним, на сегодняшний день на рассмотрении в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» находятся 62 заявки на общую сумму инвестиций 19,8 млрд рублей и планами создания 3 387 рабочих мест. Из них 46 заявок от желающих вести инвестиционную деятельность на территории свободного порта Владивосток и 12 – от потенциальных резидентов ТОР. С момента реализации федеральных законов о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток резидентами ТОР на Дальнем Востоке являются 193 компании, статус резидента СПВ получили 348 компаний. Общая сумма инвестиций реализуемых проектов – 2,4 трлн рублей, количество создаваемых рабочих мест - 71 215.
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