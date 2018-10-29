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Жители Приморья уходят с наличных расчетов
Более ста миллионов покупок совершили жители Приморья с помощью платёжных карт за первое полугодие 2018 года. Количество транзакций по оплате товаров и услуг увеличилось в полтора раза: за аналогичный период 2017 года в крае совершили 68 млн таких операций, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном ГУ Банка России.
В общей сложности по состоянию на 1 июля 2018 года с использованием платёжных карт в Приморье было совершено почти 124 млн операций, что на 35% больше аналогичного периода 2017 года. Общая сумма этих транзакций выросла на 13% и превысила 308 млрд рублей.
Жители и гости Приморья расплатились картами в торгово-сервисной сети на общую сумму 103 млрд рублей, что на 38% больше аналогичного периода 2017 года. Средний чек по таким операциям снизился со 109 рублей до 101 рубля.
Темпы роста безналичных платежей на территории края превышают темпы роста операций по снятию наличных денежных средств. Объём операций по снятию наличных по итогам первого полугодия увеличился менее чем на 4%, их удельный вес в общем объёме операций по картам снизился на 6 процентных пунктов.
Вместе с этим почти на 30% выросло количество электронных терминалов в крае — в первом полугодии их насчитывалось более 31,1 тыс. единиц. Число банковских карт увеличилось на 2% — свыше 3,3 млн, в том числе жители Приморья получили 505 тыс. карт национальной платёжной системы «Мир».
«В Приморском крае наблюдается общероссийская тенденция активного развития системы безналичных платежей. Сумма среднего чека планомерно снижается, это говорит о том, что граждане всё чаще используют карты при совершении повседневных трат, — отметил начальник Отдела платёжных систем и расчётов Дальневосточного главного управления Банка России Олег Белохон.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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