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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Как использовать материнский капитал?
Большинство семей, обдумывающих, как использовать материнский капитал, направляют его на приобретение квартиры.
Для того чтобы использовать материнский капитал потребуется подать в территориальное отделение Пенсионного фонда России соответствующее заявление и приложить комплект необходимых документов, включающий в себя копию договора купли-продажи приобретаемого недвижимого имущества, копию договора ипотечного кредитования (в случае оформления ипотеки), нотариально заверенное обязательство о последующем оформлении долевой собственности каждого члена семьи (детей и супругов) и некоторые другие. Девелоперская компания «Унистрой» входит в число самых надежных российских застройщиков и предоставляет клиентам готовый пакет документов для сопровождения заявления об использовании материнского капитала https://unistroyrf.ru/info/kak_ispolzovat_materinskii_kapital/, поэтому приобретение квартиры в «Унистрой» с использованием сертификата никогда не встречает препятствий со стороны органов ПФР.
При подаче заявление на использование средств, положенных семье после рождения второго ребенка, необходимо учитывать, что использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий можно только при условии достижения вторым ребенком трехлетнего возраста, за исключением случаев, когда средства направляются на погашение кредитных или долговых обязательств по займам, связанным с приобретением жилья.
Вступившая в силу с 1 января 2018 года программа государственного субсидирования ипотеки позволяет семьям, в которых второй или третий ребенок родился после 01.01.2018г. возмещать расходы, связанные с ипотечным кредитованием и превышающие ставку в 6% годовых. Несмотря на то, что эта льгота косвенно связана с материнским капиталом, многие молодые семьи используют сертификат на материнский капитал в качестве первого взноса по договору ипотечного кредитования, оформляя впоследствии субсидию на расходы по содержанию кредита.
Если вы хотите приобрести квартиру в новом микрорайоне с использованием сертификата на https://unistroyrf.ru/oplata/sert/ материнский капитал, достаточно озвучить это менеджеру компании «Унистрой». Вы получите не только исчерпывающую консультацию по использованию сертификата и требующемуся для предоставления в ПФР пакету документов, но и сможете ознакомиться с наиболее выгодными предложениями банков по ипотечному кредитованию.
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