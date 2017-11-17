|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 30 Ноября, 19:43 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
100 пострадавших в массовых ДТП во Владивостоке пришли обратились к страховщику
В настоящий момент в филиал «Ингосстраха» в Приморском крае поступило 100 заявлений от клиентов на получение страховых выплат по факту массовых ДТП, которые произошли 17 ноября 2017 года.
17 ноября 2017 года сложные погодные условия в виде снегопада, сильного ветра и гололеда привели к кратному увеличению уровня аварийности на дорогах Владивостока и росту потока обращений за страховыми выплатами. Количество клиентов «Ингосстраха», подавших заявки по факту страховых событий, увеличилось в 2-2,5 раза по сравнению со средним уровнем активности в осенне-зимний период.
Из 100 заявлений, зарегистрированных в «Ингосстрахе», 76 — от клиентов, застрахованных по ОСАГО, 12 в рамках каско и еще 12 обращений от других компаний в рамках входящего ОСАГО. Для сравнения, в пиковый период 2016 года, когда наблюдались схожие погодные условия, было принято 75 обращений: 30 заявок от других СК и 45 заявлений по ОСАГО.
«Почти все заявления мы зарегистрировали в течение 5-7 дней после события, поток клиентов был значительный, в 2 раза больше обычного, — комментирует директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Приморском крае Алексей Шеховцов. — Несмотря на это, нам удалось организовать работу офиса и клиентских менеджеров таким образом, чтобы избежать очередей и не заставлять ждать людей, пострадавших в ДТП. Мы оперативно принимали заявления и документы от страхователей и сейчас ведем работу по урегулированию убытков».
Статистика страховых случаев показывает, что большая часть автомобильных повреждений, полученных за сутки 17-18 ноября, имеет локальный характер. В основном это вмятины кузова, царапины на ЛКП, повреждения бамперов, оптики и т.п. Крупных ДТП, в которых транспортное средство серьезно пострадало и не подлежит восстановлению (тоталь), а также аварий с ущербом жизни и здоровью людей не зарегистрировано.
По данным ГИБДД УМВД России по Приморскому краю за сутки в дежурную часть поступило 256 вызовов, по итогам было оформлено 177 дорожно-транспортных происшествий, в 8 из них участники получили травмы, погибших нет.
Для подачи заявления и получения консультаций о порядке осуществления страховых выплат пострадавшие могут обратиться по будням (с 09:00 по 18:00) в офис СПАО «Ингосстрах» по адресу: г. Владивосток, ул. Комсомольская,1 и телефонам:(423)2412993, 2438962 (г. Владивосток), (495)234-36-07 (г. Москва).
Досье "Дальневосточного капитала": СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. «Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Приморье в ТОР "Михайловский" создадут специальный сервис для продвижения продукции сельхозпроизводителей
- 100 пострадавших в массовых ДТП во Владивостоке пришли обратились к страховщику
- Приморский бизнес объединяет свои проекты в "кольцо"
- Турнир юных экологов им. В.Л. Комарова завершился в Приморье
- Ученые Приморья перестали бороться с майонезом и сделали его полезным
- Приморский край начал перепись своих фирменных кошек
- Приморcкий край удвоил производство свинины
- В Приморье откроют фабрику для благоустройства
- В Приморье за год побывали более 13 тысяч круизных туристов
- В Приморье решили строить из местных строительных материалов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.