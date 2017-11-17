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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Ноября, 18:04 |
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В Приморье в ТОР "Михайловский" создадут специальный сервис для продвижения продукции сельхозпроизводителей
Как рассказали в Минвостокразвития РФ, проект предполагает строительство уникального для Михайловского района многофункционального выставочного комплекса с изменяемой конфигурацией. Назначением современной площадки станет проведение фестивалей, спортивных событий, концертных выступлений творческих коллективов, а также сельскохозяйственных ярмарок и семинаров. Конференц-зал площадью 300 квадратных метров, рассчитанный на 150 посадочных мест, позволит проводить крупные презентационные мероприятия. Также проектом предусмотрен коворкинг-центр, оснащенный компьютерами.
Планируется, что инновационное предприятие по организации, продвижению и управлению мероприятиями начнет работу в январе 2019 года. Реализация проекта потребует инвестиций в размере 18 миллионов рублей и создаст 17 постоянных рабочих мест.
«Полученный статус резидента ТОР “Михайловский” помимо необходимых преференций и льгот придал нам сил для достижения своих планов. Мы очень надеемся, что подписанное соглашение облегчит задачи по оформлению необходимых для реализации проекта документов», – поделился юрист ООО «Русское Поле» Иван Станков.
К строительству многоцелевого офисного здания общей площадью свыше 1600 квадратных метров резидент планирует приступить в 2018 году. В результате в Приморье появится инфраструктурный сервис для продвижения продукции отечественных производителей сельхозтоваров на рынках России и зарубежных государств.
Ожидается, что основными потребителями услуг ООО «Русское Поле» станут предприятия, крестьянские хозяйства, компании, оказывающие услуги фермерам, а также резиденты ТОР «Михайловский». Ценовая политика комплекса будет рассчитана на средний уровень дохода.
Отметим, территория опережающего развития «Михайловский» в Приморском крае была создана одной из первых. Главным назначением земель, расположенных в трех муниципальных образованиях – Михайловском, Спасском и Черниговском, – стала реализация агропромышленных инвестиционных проектов. Сегодня общая площадь данной территории превышает 171,7 тысяч гектаров, подписано девять соглашений на общую сумму инвестиций в размере 61,7 миллиарда рублей.
Напомним, идею создания на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт, озвучил Президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году.
В настоящее время в Приморье созданы четыре таких территории – больше, чем в любом другом дальневосточном субъекте: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». Планируется, что к 2025 году валовая добавленная стоимость, созданная на территории этих четырех ТОР, составит 105 миллиардов рублей в год.
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