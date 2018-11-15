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30 Ноября 2018, 11:20 | Регион сегодня |

Опубликован ТОП-10 вакансий для банковских работников в Приморье

В Приморье банки ищут сотрудников, умеющих мыслить стратегически, на зарплату до 300 тысяч рублей

Ко Дню банковского работника (2 декабря) аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, кто в Приморье чаще претендует на вакансии в банковской сфере, какие требования к кандидатам предъявляют работодатели и сколько готовы платить представителям сферы.

За 2018 год количество предложений от работодателей для соискателей в сфере «Банки, инвестиции, лизинг» составило 3 355 вакансий. Почти половина работодателей (47%) ищут кандидатов с опытом работы от 1 до 3 лет. 

Чаще всего работодатели ищут специалистов области продаж финансовых продуктов, привлечения клиентов, кредитов, а также коммерческих банков. Основные требования, которые предъявляют к кандидатам на подобные вакансии: наличие высшего или средне-специального профильного образования, практический опыт работы в банковской сфере от года, успешный опыт управления коллективом от 10 человек, умение планировать и мыслить стратегически. На руководящие должности требуется персонал с опытом работы от 3-х лет в банковской или смежных сферах.

В Приморском крае на должности в банках преимущественно претендуют женщины – 1021 резюме соискателей женщин, против 470 резюме среди мужчин.

«Банковская сфера достаточно популярна на Дальнем Востоке и занимает 3 строчку по количеству вакансий размещённых в этом году. В основном персонал требуется для продажи финансовых продуктов, привлечения клиентов, работы с кредитами. Если говорить о соискателях, которые искали работу в этом году, то в своих ключевых навыках они указывают умение работать с персональным компьютером, работу в команде, организаторские навыки и навыки ведения переговоров», - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку, Софья Красуля.

Зарплатные ожидания соискателей выше предложения рынка. Среднее вознаграждение, которое указывают соискатели данной сферы в резюме, сегодня составляет 57 тысяч рублей. Стоит отметить, что в банковской сфере Приморского края достаточно низкая профессиональная конкуренция – 2,2 человека на одну вакансию.

Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter — ведущая компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Кыргызстане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 640 тыс. актуальных вакансий и 36,7 млн резюме.

ТОП-10 вакансий для банковских работников

 

Должность

Размер предлагаемой ЗП

Ссылка на вакансию

Директор по развитию бизнеса

От 100 000 до 300 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/28978699

Директор микрофинансовой организации

От 100 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/28930965

Менеджер по развитию продаж

От 45 000  до 150 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/28854241

Менеджер по работе с клиентами и партнерами

 

От 80 000  руб.

https://hh.ru/vacancy/28586324

Директор подразделения

 

От 80 000 руб

https://hh.ru/vacancy/28861482

Начальник отдела сопровождения кредитных проектов

 

от 80 000 до 100 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/28653131

Управляющий филиалом

 

от 45 000 до  130 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/28987056

Торговый представитель в банк

 

От 50 000 до 120 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/28035085

Ведущий менеджер по автокредитованию

 

От 50 000 до 120 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/28653657

Начальник отдела продаж и обслуживания

 

От 72 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/28760194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

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