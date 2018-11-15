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Опубликован ТОП-10 вакансий для банковских работников в Приморье
Ко Дню банковского работника (2 декабря) аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, кто в Приморье чаще претендует на вакансии в банковской сфере, какие требования к кандидатам предъявляют работодатели и сколько готовы платить представителям сферы.
За 2018 год количество предложений от работодателей для соискателей в сфере «Банки, инвестиции, лизинг» составило 3 355 вакансий. Почти половина работодателей (47%) ищут кандидатов с опытом работы от 1 до 3 лет.
Чаще всего работодатели ищут специалистов области продаж финансовых продуктов, привлечения клиентов, кредитов, а также коммерческих банков. Основные требования, которые предъявляют к кандидатам на подобные вакансии: наличие высшего или средне-специального профильного образования, практический опыт работы в банковской сфере от года, успешный опыт управления коллективом от 10 человек, умение планировать и мыслить стратегически. На руководящие должности требуется персонал с опытом работы от 3-х лет в банковской или смежных сферах.
В Приморском крае на должности в банках преимущественно претендуют женщины – 1021 резюме соискателей женщин, против 470 резюме среди мужчин.
«Банковская сфера достаточно популярна на Дальнем Востоке и занимает 3 строчку по количеству вакансий размещённых в этом году. В основном персонал требуется для продажи финансовых продуктов, привлечения клиентов, работы с кредитами. Если говорить о соискателях, которые искали работу в этом году, то в своих ключевых навыках они указывают умение работать с персональным компьютером, работу в команде, организаторские навыки и навыки ведения переговоров», - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку, Софья Красуля.
Зарплатные ожидания соискателей выше предложения рынка. Среднее вознаграждение, которое указывают соискатели данной сферы в резюме, сегодня составляет 57 тысяч рублей. Стоит отметить, что в банковской сфере Приморского края достаточно низкая профессиональная конкуренция – 2,2 человека на одну вакансию.
Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter — ведущая компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Кыргызстане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 640 тыс. актуальных вакансий и 36,7 млн резюме.
ТОП-10 вакансий для банковских работников
|
Должность
|
Размер предлагаемой ЗП
|
Ссылка на вакансию
|
Директор по развитию бизнеса
|
От 100 000 до 300 000 руб.
|
https://hh.ru/vacancy/28978699
|
Директор микрофинансовой организации
|
От 100 000 руб.
|
https://hh.ru/vacancy/28930965
|
Менеджер по развитию продаж
|
От 45 000 до 150 000 руб.
|
https://hh.ru/vacancy/28854241
|
Менеджер по работе с клиентами и партнерами
|
От 80 000 руб.
|
https://hh.ru/vacancy/28586324
|
Директор подразделения
|
От 80 000 руб
|
https://hh.ru/vacancy/28861482
|
Начальник отдела сопровождения кредитных проектов
|
от 80 000 до 100 000 руб.
|
https://hh.ru/vacancy/28653131
|
Управляющий филиалом
|
от 45 000 до 130 000 руб.
|
https://hh.ru/vacancy/28987056
|
Торговый представитель в банк
|
От 50 000 до 120 000 руб.
|
https://hh.ru/vacancy/28035085
|
Ведущий менеджер по автокредитованию
|
От 50 000 до 120 000 руб.
|
https://hh.ru/vacancy/28653657
|
Начальник отдела продаж и обслуживания
|
От 72 000 руб.
|
https://hh.ru/vacancy/28760194
Журнал "Дальневосточный капитал".
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