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В Приморье готовятся к изменениям, которые ждут выпускников, в ЕГЭ-2019
Об этом рассказали на краевом совещании по подготовке к государственной итоговой аттестации в следующем году.
По словам заместителя руководителя департамента образования и науки Приморья Татьяны Хмель, обсуждая с представителями районов задачи на следующий год, особое внимание уделили тем нововведениям, которые содержатся в новом порядке проведения ЕГЭ, который, как ожидается, вступит в силу в декабре 2018 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Согласно документу, участник экзамена теперь вправе выбрать только один уровень ЕГЭ по математике. Если он получит неудовлетворительный результат на экзамене по этому предмету, то имеет право изменить выбранный им ранее уровень для повторного участия в резервные сроки. Еще одно изменение коснулось порядка проведения. В случае удаления участника – выпускника текущего года с экзамена по предметам по выбору, повторно принять участие он сможет только через два года. Аналогичная норма предусмотрена и для выпускников прошлых лет. Если участник ЕГЭ – выпускник текущего года удален с экзаменов по обязательным предметам, которые необходимы для получения аттестата, пересдать экзамен он сможет в сентябре. Кроме того, в перечень экзаменов по иностранным языкам включен китайский язык», – рассказала Татьяна Хмель.
Также участники совещания обсудили вопросы и недочеты в обеспечении процедуры проведения ГИА, выявленные в 2018 году, и определили основные направления работы в 2019 году.
«Ребята все больше рассчитывают на собственные силы, а не на шпаргалки и телефоны. Традиционно, педагоги, задействованные в процедуре ЕГЭ, пройдут соответствующее обучение как на федеральной платформе Федерального центра тестирования, так и очно – в Региональном центре обработке информации», – добавила замглавы ведомства.
Напомним, в настоящее время подготовка к государственной итоговой аттестации 2019 года в регионе уже стартовала.
Продолжается апробация технологии передачи комплекта экзаменационных материалов через интернет, что позволит повысить безопасность и упростить передачу данных из центра обработки в пункты проведения экзамена. Как рассказали специалисты регионального центра обработки информации, Приморье вошел в число 30 регионов, где проходит тестирование новой системы. После всех процедур будет принято окончательное решение по переходу на новую систему на ЕГЭ–2019.
Заместитель главы региона Константин Межонов ранее отметил высокий уровень взаимодействия всех органов власти, ведомств и служб при проведении ГИА в 2018 году.
«Проведение ЕГЭ в 2019 году должно быть организовано на таком же высоком уровне», – обозначил он.
Добавим, система ЕГЭ стала основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса российских школ с 2009 года. Эти результаты используются при поступлении в высшие учебные заведения страны. По мнению Президента России Владимира Путина, главный плюс единого экзамена – возможность для школьников со всей страны поступить учиться в вузы крупных городов. Количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ. Президент подчеркивает, что ЕГЭ уравнивает всех поступающих в высшие учебные заведения и, в целом, несмотря на возникающие вопросы, работает достаточно эффективно.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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