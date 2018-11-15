|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 01 Декабря, 15:57 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Владивосток должен стать "лучшим городом страны"
Непроданные здания университета во Владивостоке могут быть переданы Приморскому краю и Владивостоку для организации на их площадях общественных пространств. Для этого необходимо принять решение на уровне Правительства РФ. Об этом говорил на встрече с предпринимателями, которая прошла в администрации Приморского края, председатель ВЭБ РФ Игорь ШУВАЛОВ.
В Приморье работает бизнес-миссия всех институтов развития группы ВЭБ РФ, в которую вошли руководители Корпорации МСП, ДОМ.РФ, Российского экспортного центра, Фонда развития Дальнего Востока. Игорь Шувалов неоднократно подчеркнул, что Владивосток для него не чужой город (он, кстати, является почетным гражданином Владивостока). И то, что Приморье и его краевой центр, в которые вложены большие деньги накануне проведения Саммита АТЭС-2012, никак не развили заложенный здесь потенциал - это огромная проблема. Имидж центра международного сотрудничества - сам по себе, а люди и их жизнь – сами по себе, отметил глава ВЭБа. «Хочется, чтобы не про потенциал говорили, а Владивосток действительно стал лучшим городом страны. Нам нужны мэр и ответственные люди в администрации, которые будут с нами работать по проекту комфортной городской среды и городской экономики» - поделился глава Внешэкономбанка.
Накануне врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО и председатель ВЭБ.РФ Игорь ШУВАЛОВ заключили соглашение о сотрудничестве. В частности, ВЭБ.РФ выразил заинтересованность в реализации проектов по улучшению качества городской среды и готов привлечь к этой работе все институты развития: «ВЭБ-лизинг», «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», ДОМ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП и др.
Лариса ЛАРИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Во Владивостоке инвестор из Гонконга за 1,5 млрд рублей строит доступное жилье "с изюминкой"
- 1,5 миллиарда евро намерена вложить китайская корпорация в Приморье
- Приморскому краю отдадут более 300 гектаров земли Владивостока
- Владивосток должен стать "лучшим городом страны"
- В Приморье готовятся к изменениям, которые ждут выпускников, в ЕГЭ-2019
- Опубликован ТОП-10 вакансий для банковских работников в Приморье
- Владивосток и Республику Корею связал новый авиарейс
- Владивосток очистят от более 140 гаражей и контейнеров
- Зарплата во Владивостоке устойчиво растет, а работать некому
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
-
Наши партнерыLoading...RedTram
Ух ты, Шувалова направили сюда Кожемяко проталкивать. Правильно, а то не справляется куча политтехнологов, народ всё равно против Олега Николаевича. Кто следующий приедет к нам из Москвы продвигать ЕДИНОРОСА в Приморье? Ждём в гости с нетерпением . . .
Авторизация: