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30 Ноября 2018, 13:18 | Регион сегодня |

Владивосток должен стать "лучшим городом страны"

По мнению председателя ВЭБ РФ Игоря Шувалова, столице Приморья не хватает "мэра и ответственных людей в администрации"

Непроданные здания университета во Владивостоке могут быть переданы Приморскому краю и Владивостоку для организации на их площадях общественных пространств. Для этого необходимо принять решение на уровне Правительства РФ. Об этом говорил на встрече с предпринимателями, которая прошла в администрации Приморского края, председатель ВЭБ РФ Игорь ШУВАЛОВ.

В Приморье  работает бизнес-миссия всех институтов развития группы ВЭБ РФ, в которую вошли  руководители Корпорации МСП, ДОМ.РФ, Российского экспортного центра, Фонда развития Дальнего Востока. Игорь Шувалов неоднократно подчеркнул, что Владивосток для него не чужой город (он, кстати, является почетным гражданином Владивостока).  И то, что Приморье и  его краевой центр, в которые вложены  большие деньги накануне проведения Саммита АТЭС-2012, никак не развили заложенный здесь потенциал - это огромная проблема. Имидж центра международного сотрудничества  - сам по себе, а люди и их жизнь – сами по себе, отметил глава ВЭБа.  «Хочется, чтобы не про потенциал говорили, а Владивосток действительно стал лучшим городом страны. Нам нужны мэр и  ответственные люди в администрации, которые будут с нами работать по проекту комфортной городской среды и городской экономики» - поделился глава Внешэкономбанка.

Накануне врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО и председатель ВЭБ.РФ Игорь ШУВАЛОВ заключили соглашение о сотрудничестве. В частности, ВЭБ.РФ выразил заинтересованность в реализации проектов по улучшению качества городской среды и готов привлечь к этой работе все институты развития: «ВЭБ-лизинг», «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», ДОМ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП и др.

Лариса ЛАРИНА. 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: Шувалов 


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Комментарии
  • Неватник14:35, 30.11.2018

    Ух ты, Шувалова направили сюда Кожемяко проталкивать. Правильно, а то не справляется куча политтехнологов, народ всё равно против Олега Николаевича. Кто следующий приедет к нам из Москвы продвигать ЕДИНОРОСА в Приморье? Ждём в гости с нетерпением . . .
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