|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 30 Ноября, 15:47 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Приморскому краю отдадут более 300 гектаров земли Владивостока
Более 300 гектаров земли в микрорайоне Патрокл Владивостока будут переданы Приморскому краю, заявил руководитель ДОМ.РФ Александр ПЛУТНИК в ходе встречи с предпринимателями, которая состоялась в региональной администрации.
Ранее эта земля была передана обанкротившемуся «Дальспецсстрою». Теперь комплексной застройкой и развитием микрорайона будет заниматься администрация Приморского края. По словам Александра Плутника, ДОМ.РФ будет «руками двигать» на уровне правительства все предложения по перечню участков и их использованию, которые должны сформировать региональные власти.
Вопрос земли - один из наиболее острых для столицы Приморья. Многие проекты, особенно жилой застройки, спотыкаются о невозможность решить вопросы с Минобороны, военное лесничество – настоящая «собака на сене». Аналогичные проблемы тормозят и развитие острова Русский. По словам председателя ВЭБ РФ Игоря ШУВАЛОВА, у этой проблемы отчасти и местные корни. «В свое время Минобороны готово было передать все земли краю, но с условием, что регион возьмет на себя военные городки, однако краевые власти на это не пошли, и дело было «закрыто». Куй железо пока горячо», – посетовал глава ВЭФ РФ.
Предприниматель и общественный деятель Дмитрий АЛЕКСЕЕВ рассказал свою историю о том, как уже больше года группа энтузиастов пытается возродить во Владивостоке Нагорный парк. Земля федеральная и добиться разрешения на обустройство этой территории даже за свои деньги общественники не могут. Александр Плутник пообещал содействие в решении вопроса, признав, что проблемы коммуникации существуют – Москва далеко.
За несколько последних лет ДОМ.РФ провел 12 аукционов в Приморье на земельные участки под жилую застройку, и только два закончились удачно. По словам Александра Плутника, просчет состоял в том, что стоимость участков формировалась из рыночных цен, в надежде на то, что спрос на комфортное жилье растет, и застройщики быстро разберут землю. Этого не произошло. Сегодня предлагаются другие подходы – земельные участки будут формироваться с предварительной детализацией планов развития территории. Необходимо проработать несколько подобных пилотных проектов, при этом учесть тот факт, что со следующего года меняются правила долевого строительства.
Напомним, в Приморском крае побывали руководители всех институтов развития, входящих в группу ВЭБ РФ: Корпорации МСП, Российского экспортного центра, ДОМ.РФ, Фонда развития Дальнего Востока. По словам Игоря Шувалова, это не дежурная бизнес-миссия. Перед подчиненными он ставит задачу добиться конкретного результата – реального улучшения условий ведения бизнеса и повышения комфортности проживания в регионе. «Люди устали от ожидания светлого будущего, нужны практические дела», - подчеркнул Игорь шувалов, который является почетным жителем Владивостока.
Лариса ЛАРИНА.
- Приморскому краю отдадут более 300 гектаров земли Владивостока
- Владивосток должен стать "лучшим городом страны"
- В Приморье готовятся к изменениям, которые ждут выпускников, в ЕГЭ-2019
- Опубликован ТОП-10 вакансий для банковских работников в Приморье
- Владивосток и Республику Корею связал новый авиарейс
- Владивосток очистят от более 140 гаражей и контейнеров
- Зарплата во Владивостоке устойчиво растет, а работать некому
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Жители Владивостока поменяли свои вкусовые пристрастия
- Жители Приморья 45+ не могут устроиться на работу более полугода
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.