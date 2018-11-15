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30 Ноября 2018, 14:28 | Регион сегодня |

Приморскому краю отдадут более 300 гектаров земли Владивостока

"Люди устали от ожидания светлого будущего, нужны практические дела"

Более 300 гектаров земли в микрорайоне Патрокл Владивостока будут переданы Приморскому краю, заявил руководитель ДОМ.РФ Александр ПЛУТНИК в ходе встречи с предпринимателями, которая состоялась в региональной администрации.

Ранее эта земля была передана обанкротившемуся «Дальспецсстрою». Теперь комплексной застройкой и развитием микрорайона будет заниматься  администрация Приморского края. По словам Александра Плутника, ДОМ.РФ будет «руками двигать» на уровне правительства все предложения по перечню участков и их использованию, которые должны сформировать региональные власти.

Вопрос земли  - один из наиболее острых для столицы Приморья. Многие проекты, особенно жилой застройки, спотыкаются о невозможность решить вопросы с Минобороны, военное лесничество – настоящая «собака на сене». Аналогичные проблемы тормозят и развитие острова Русский. По словам  председателя ВЭБ РФ Игоря ШУВАЛОВА, у этой проблемы отчасти и местные корни. «В свое время Минобороны готово было передать все  земли краю, но с условием, что  регион возьмет на себя  военные городки, однако краевые власти на это не пошли, и дело было «закрыто». Куй железо пока горячо», – посетовал глава ВЭФ РФ.

Предприниматель  и общественный деятель Дмитрий АЛЕКСЕЕВ  рассказал свою историю о том, как уже больше года группа энтузиастов пытается возродить во Владивостоке Нагорный парк. Земля федеральная и  добиться разрешения на обустройство этой территории даже за свои деньги общественники не могут.  Александр Плутник пообещал содействие в решении вопроса, признав, что проблемы коммуникации существуют – Москва далеко.

За несколько последних лет ДОМ.РФ провел 12 аукционов в Приморье на земельные участки под жилую застройку, и только два закончились удачно. По словам Александра Плутника, просчет состоял в том, что стоимость участков  формировалась из рыночных  цен, в надежде на то, что спрос на комфортное жилье  растет, и застройщики быстро разберут землю. Этого не произошло. Сегодня предлагаются другие подходы – земельные участки будут формироваться с предварительной детализацией планов развития территории. Необходимо проработать несколько подобных пилотных проектов, при этом учесть  тот факт, что  со следующего года меняются  правила  долевого строительства.  

Напомним, в Приморском крае побывали руководители всех институтов развития, входящих в группу ВЭБ РФ: Корпорации МСП, Российского экспортного центра,  ДОМ.РФ, Фонда развития Дальнего Востока. По словам Игоря Шувалова, это не дежурная бизнес-миссия. Перед подчиненными он ставит задачу добиться конкретного результата –  реального улучшения условий ведения бизнеса и повышения комфортности проживания в регионе. «Люди устали от ожидания светлого будущего, нужны практические дела», -  подчеркнул Игорь шувалов, который является почетным жителем Владивостока.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: строительство  земля  Патрокл 


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