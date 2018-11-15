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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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1,5 миллиарда евро намерена вложить китайская корпорация в Приморье
Планируется, что объем инвестиций в проект превысит 100 миллиардов рублей. Об этом стало известно в ходе встречи вице-губернатора Приморья Константина Богданенко с председателем совета директоров корпорации Ван Ланьюйем.
Как рассказали иностранные партнеры, HBIS Tangsteel – одна из ведущих металлургических корпораций КНР, представленная не только в самом Китае, но и за рубежом. По итогам 2017 года объем произведенной корпорацией продукции составил 46 миллионов тонн, HBIS Tangsteel вышла на первое место в стране по производству металлопродукции и на третье – по производству автомобильной стали. Сегодня корпорация участвует в реализации крупнейших проектов по строительству высокоскоростных автомагистралей, атомных электростанций, мостов в Китае, а также в различных проектах на территории США, Швейцарии, стран Южной Африки и других.
В настоящее время корпорация заинтересована в сотрудничестве с Дальним Востоком России. HBIS Tangsteel намерена приобрести металлургический завод в Хабаровском крае, а также построить новое металлургическое предприятие на территории Приморья. По словам Ван Ланьюйя, инвесторы намерены вложить в создание будущего завода около 1,5 миллиарда евро.
«Дальний Восток – это регион, который быстро развивается, и у него хороший экономический потенциал. Кроме того, инвесторам здесь предоставляется множество льгот и преференций. Между Правительствами России и Китая достигнуты договоренности по развитию Дальнего Востока, и мы, как крупная корпорация, тоже будем участвовать в реализации этих договоренностей. Учитывая географическое расположение Приморья и его близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, можно сказать, что это самый удачный регион для размещения нового предприятия», – отметил он.
Константин Богданенко подчеркнул, что Приморский край заинтересован в реализации данного проекта, при этом важными его составляющими, по мнению руководства региона, являются два фактора. Один из них – экологичность производства, второй – потребность в производимой продукции.
«Здесь строится судоверфь “Звезда”, которая является потребителем листовой стали, используемой в судостроении. Поэтому нам, в первую очень, интересно, чтобы в непосредственной близости от судоверфи появился завод, который изготавливает сталь, необходимую для технологического процесса на кораблестроительном производстве», – отметил заместитель главы региона.
Ван Ланьюй подчеркнул, что китайская сторона рассчитывает на сотрудничество с заводом «Звезда» и готова предоставить все необходимые документы, подтверждающие безопасность будущего металлургического производства для экологии края.
Отмечено, что в данный момент в качестве площадки для размещения будущего предприятия рассматриваются несколько территорий – Находка, Славянка и другие порты. Окончательное решение о месте строительства завода будет принято после осмотра всех доступных территорий.
Напомним, руководство Приморского края ведет активные переговоры с инвесторами из разных стран об открытии новых и развитии уже действующих производств в регионе. В частности, за последние полгода состоялись встречи с партнерами из Китая, Республики Корея, Японии и ряда европейских государств. Среди возможных проектов – строительство сталепрокатного завода, открытие сборочного производства китайской электронной техники, установка ветроэнергетических установок, открытие новых морских грузопассажирских линий и авиарейсов из Владивостока в страны АТР и другие.
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Китай грязные производства переносит к нам? А где наш защитник вездесущий человек-Кожемяко?
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