На центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 30 Декабря, 15:30 |
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Дальневосточный капитал № 12, 2018
30.12 |Жители Приморья могут напрямую общаться с Генпрокуратурой РФ
30.12 |Жителей Магаданской области не оставят без крабов
30.12 |В Амурской области увеличивают границы ТОР "Белогорск"
30.12 |На Дальнем Востоке открыт первый Парк высоких технологий общей площадью 9000 кв метров
30.12 |Международный матч по хоккею пройдет на границе России и Китая
20 Декабря 2018, 10:38Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
18 Декабря 2018, 10:25Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
18 Декабря 2018, 10:20Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
18 Декабря 2018, 10:00Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
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30 Декабря 2018, 14:03 | Регион сегодня
На центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества
Жителей и гостей столицы Приморья приглашают на большой праздник
Празднование Рождества Христова состоится 7 января в 12.30 на центральной площади Владивостока.
Для гостей праздника подготовлена концертная программа. На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы. На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Администрация Владивостока приглашает на мероприятие жителей и гостей приморской столицы.
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