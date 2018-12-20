|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 30 Декабря, 15:30 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Жители Приморья могут напрямую общаться с Генпрокуратурой РФ
Принципиально иначе посмотреть на процесс коммуникации с Генпрокуратурой предлагает онлайн канал «Эфир».
Генпрокуратура России запустила онлайн-проект «Эфир». Это одновременно и live-трансляция, и стриминговый канал, и интерактивный чат, где пользователи задают вопросы и получают консультации. Что касается жалоб, требующих проверок, то они сразу направляются в профильные подразделения прокуратуры.
В интерактивном чате вы можете задать любой вопрос:
– Куда обращаться по поводу льгот?
– Как проще оформить земельный участок?
– Что делать, если в аптеке нет назначенных лекарств?
– Куда пожаловаться, если не работает отопление в доме?
Через «Эфир» уже удалось решить довольного много конкретных проблем. Так, в Удмуртии сиротам в ускоренном режиме выдали квартиру, в Уфе мать с больным ребенком перевезли из барака в нормальную квартиру, из одного антикафе забрали краснокнижного филина, который содержался там для развлечений и т.д.
По многим темам в «Эфире» дают оперативные правовые консультации, например, по льготам многодетным матерям, оформлению земельных участков и льготного жилья, плохой работе ЖКХ и аварийных служб, отказам на прием детей в детский сад, нарушению прав детей в школах. Генпрокуратура расскажет, в какой орган власти эффективнее обратиться, как составить жалобу и что сделать, чтобы не было лишней волокиты.
«Эфир» – это технологический микс. С одной стороны, он предлагает для просмотра в удобное для аудитории время собственный эксклюзивный контент из представленного на ресурсе видеобара, с другой – транслирует актуальные новости и аналитику от органов в прямом эфире.
Сегментация по сферам реализуется за счет постоянной программной сетки вещания. Ежедневно доступна актуальная программа эфира с профильными рубриками. Зрители легко смогут сориентироваться по предпочтительному времени подключения к эфиру в зависимости от интересующей их тематики.
Таким образом, Генпрокуратура предлагает гражданам принципиально иначе посмотреть на процесс коммуникации с ведомством. Что не менее важно, сервис «Эфир» станет прорывом в плане профилактики нарушений законодательства, правового просвещения и укрепления правового сознания в общества.
- Жители Приморья могут напрямую общаться с Генпрокуратурой РФ
- На центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества
- Во Владивостоке среднемесячная зарплата в 4,2 раза превышает прожиточный мимимум
- Владивостокский морской торговый порт увеличит скорость обработки грузов на контейнерном терминале
- В Приморье любой автохлам могут превратить в дорогое авто
- Во Владивостоке развернется рождественская ярмарка
- Об умении читать между строк
- Впервые из Приморья начал летать авиарейс в Саппоро
- Приморский край в "Золотой двадцатке" занял восьмую строчку
- В Приморье сельское хозяйство "упало" на 16%
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.