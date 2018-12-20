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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 31 Декабря, 00:03 |
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Необычный игровой комплекс от компании ННК и Бамблби научат дошколят Правилам дорожного движения
Группа компаний ННК подошла к этой важной теме системно и креативно. Ведь когда правила тебе рассказывает любимый герой «Трансформеров» Бамблби, не следовать им просто невозможно!
«Учитывая профиль нашей деятельности, мы стараемся внести максимальный вклад в повышение безопасности движения на наших дорогах. Для детишек – проводим лекции о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Установленный сегодня игровой комплекс – часть этого важного социального проекта. Для их родителей, которые являются клиентами наших АЗС, мы стараемся создать максимально комфортные условия на наших заправочных станциях – чтобы была возможность отдохнуть, снять накопленное за рулем напряжение. Согласитесь, это тоже влияет на безопасность движения» - прокомментировал руководитель предприятия.
Передача современного игровой комплекса детскому учреждению стала продолжением уже давно сложившейся доброй традиции Группы компаний ННК в поддержке и помощи местным администрациям и жителям нашего города в решении насущных социальных задач. Независимая Нефтегазовая Компания не только уже многие годы успешно обеспечивает Владивосток качественным топливом и услугами, но также заботится о семьях Владивостока и активно участвует в социально-экономическом развитии города.
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