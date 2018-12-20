|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 31 Января, 14:07 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке штрафуют магазины, кафе и парикмахерские за отсутствие урн
за отсутствие мусорных урн, сообщили журналу
"Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Рейд по выявлению нарушителей правил благоустройства среди предпринимателей провели в Первореченском районе Владивостока. В итоге сразу 10 владельцев магазинов, кафе и парикмахерских получили штрафы.
В административно-территориальном управлении рассказали, что в рамках одного из последних плановых рейдов особое внимание было уделено наличию возле магазинов, кафе, парикмахерских, салонов связи и других организаций мусорных урн.
«Сразу по десяти адресам по проспекту 100-летия Владивостока было выявлено их отсутствие. Предпринимателей вызвали на комиссию и оштрафовали за данный проступок», - отметили специалисты.
К слову, большинство предпринимателей не стали дожидаться новых проверок и новых штрафов и сразу закупили и установили рядом со своими организациями урны.
«Получил штраф в пять тысяч, а урну купил за две тысячи рублей. Не думал, если честно, что за отсутствие урны предусмотрены такие большие штрафы. Впредь точно нарушать не будем», - поделился один из правонарушителей.
Отметим, что штрафы в размере пяти тысяч рублей были выписаны каждому предпринимателю-нарушителю.
Напомним, что представители районных административно-территориальных управлений совместно с полицией и другими органами продолжают проводить рейды по выявлению и привлечению к административной ответственности нарушителей правил благоустройства города. Штрафы придётся заплатить за парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения.
- Во Владивостоке штрафуют магазины, кафе и парикмахерские за отсутствие урн
- Деньги пойдут на трассу Владивосток - Находка
- Приморье выставляет земли в Федеральную базу инвестиционных площадок
- Владивостоку дадут 4,5 млрд рублей, "чтобы люди почувствовали, что живут в столице"
- Во Владивостоке открывается выставка графики Александра Арсененко
- В пригороде Владивостока построены два многоквартирных дома с видом на Амурский залив
- В Приморье микрозаймы будут выдавать по новым правилам
- 300 зданий и нежилых помещений в Приморье выставят для аренды и продажи
- Россия перейдет на новую вакцину от гриппа
- Время ожидания в очереди на регистрацию в аэропорту Владивостока - не более 20 минут
Лелетки-проститутки
Скоро последнии предприниматели разбегутся если надзорные органы видят не грязь и помойку на луговой. . . . а отсутствие ведра около магазина
Авторизация: