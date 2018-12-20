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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Путину представят Национальную программу развития Дальнего Востока на ВЭФ-2019
Национальную программу развития Дальнего Востока планируют представить В. Путину в ходе Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке. Об этом сообщил журналистам вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнев.
Поручение разработать национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года глава российского государства дал в своем выступлении на заключительном заседании ВЭФ-2018. Программа должна объединить мероприятия уже принятых национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России, сообщает ТАСС.
Досье "Дальневосточныого капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года прошел 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Журнал "Дальневосточный капитал".
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