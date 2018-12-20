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Мостовой переход в КНДР через реку Туманная в Приморье стал ключевым вопросом
Строительство моста в КНДР через реку Туманная станет одним из ключевых тем межпракомиссии КНДР и РФ в марте, сообщает Минвостокразвития.
Ранее в министерстве сообщили, что девятое заседание межправкомисии России и КНДР запланировано на 6 марта в Москве. Вопросы подготовки предстоящего заседания обсудили в четверг во Владивостоке заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков и заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын, пишет РИА Новости.
"Одним из ключевых вопросов повестки заседания МПК, которое состоится 6 марта, будет тема строительства мостового перехода через реку Туманная. Мы обменялись материалами для подготовки технико-экономического обоснования, договорились, что к заседанию должны согласовать основные параметры объекта и выработать схемы его реализации", - заявил Крутиков.
Сопредседателями комиссии являются министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ. Восьмое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР состоялось в марте 2018 года в Пхеньяне.
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