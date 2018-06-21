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Региональный этап Открытого Чемпионата России по футболу завершился в Приморье

В Приморском крае в городе Спасск-Дальний завершился региональный этап Открытого Чемпионата России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя". По итогам соревнований победителями стали ребята из детского дома г. Уссурийска и команда детского дома с. Чугуевка. Они будут представлять Приморье в полуфинальном этапе турнира.
Чемпионат «Будущее зависит от тебя» проводился в Приморье уже в пятый раз. Организаторами мероприятия выступили Футбольный союз Приморья, администрации Приморского края и городского округа Спасск-Дальний и ОАО «МегаФон». Соревнования длились четыре дня и проходили в двух возрастных группах: 1999 - 2000 г. р. и 2001 - 2002 г. р., сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
 
«В этом году  в турнире приняло участие рекордное количество юных футболистов – девять команд старшей возрастной группы и семь – младшей, -  отметил председатель Федерации городского округа Спасск-Дальний по футболу, судья соревнований Виталий Пилипенко. – Приехали ребята из  Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Спасска-Дальнего, Пожарского, Чугуевского и Кавалеровского районов -  всего  было представлено десять детских домов. Отрадно, что растет не только популярность турнира, но и качество подготовки команд. В этом году ребята показали яркую, интенсивную, атакующую игру. Особенно порадовали чемпионы соревнований».
 
В старшей возрастной группе победителями стала команда «Самородок» из Уссурийского детского дома.  Команда «Кристалл»  (пос. Кавалерово) заняла второе место, а третьими  стали  футболисты из команды  «Прометей» (с. Чугуевка).
 
Отличился и младший состав команды «Прометей» - в возрастной группе 20001 – 2002 г. р. они заняли первое место. Команда «Метеор» (г. Лесозаводск) взяла серебро; «Факел» (г.Спасск-Дальний) стал третьим в списке чемпионов.
 
Все  участники   турнира получили подарки от компании «МегаФон» -  мячи, вратарские перчатки, футбольные аксессуары. Победителям  были вручены кубки, медали и дипломы.
 
17 - 19 апреля командам из Уссурийска и Чугуевки предстоят игры полуфинала. В Уссурийск приедут их сверстники из Иркутской, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, чтобы сразиться за право участия в финале Чемпионата, который пройдет в мае в г. Сочи.
 
«Возможно, именно нашим приморским ребятам удастся  одержать победу в этом этапе и получить  шанс сразиться в Сочи  за главный приз,  -  говорит Виталий Пилипенко.-   Будем держать за них кулаки».
 
«Чемпионат «Будущее зависит от тебя» уже стал доброй традицией в Приморском крае, и мы по праву гордимся этим проектом, - отметила директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. - На сегодняшний день наш чемпионат - единственный проект федерального масштаба для детей, находящихся на попечении государства. И, может быть, именно эти ребята станут новыми звездами отечественного футбола».
 
По традиции для победителей финальных игр «МегаФон» организует посещение ведущих зарубежных футбольных клубов. В прошлом году право оставить свои имена на переходящем Кубке «Будущее зависит от тебя!» получила команда из Абхазии, одержавшая победу в младшей возрастной группе, и наша дальневосточная команда «Илалта» из Республики Бурятия, которая стала лучшей среди футболистов старшей возрастной группы. Ребята побывали в Великобритании, где посетили футбольный клуб «Арсенал», побывали на предматчевой тренировке, встретились с главным тренером команды Арсеном Венгером и звездами английского футбола и сходили на матч английской премьер-лиги.  
 
Теги: спорт  благотворительность  футбол  Мегафон 


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