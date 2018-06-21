|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 29 Июня, 03:33 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018
28.06 |В Хабаровске завершился Национальный Лесной форум
28.06 |В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
28.06 |Через три дня во Владивостоке начнется массовое поедание гребешка
28.06 |Подарок Владивостоку: из почти 2000 тысяч "взглядов" - 158 лучших
28.06 |В Госдуме поддержали инициативы Якутии по регулированию вопросов природопользования и землепользования
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
31 Марта 2014, 15:02 | Регион сегодня
Региональный этап Открытого Чемпионата России по футболу завершился в Приморье
В Приморском крае в городе Спасск-Дальний завершился региональный этап Открытого Чемпионата России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя". По итогам соревнований победителями стали ребята из детского дома г. Уссурийска и команда детского дома с. Чугуевка. Они будут представлять Приморье в полуфинальном этапе турнира.
Чемпионат «Будущее зависит от тебя» проводился в Приморье уже в пятый раз. Организаторами мероприятия выступили Футбольный союз Приморья, администрации Приморского края и городского округа Спасск-Дальний и ОАО «МегаФон». Соревнования длились четыре дня и проходили в двух возрастных группах: 1999 - 2000 г. р. и 2001 - 2002 г. р., сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
«В этом году в турнире приняло участие рекордное количество юных футболистов – девять команд старшей возрастной группы и семь – младшей, - отметил председатель Федерации городского округа Спасск-Дальний по футболу, судья соревнований Виталий Пилипенко. – Приехали ребята из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Спасска-Дальнего, Пожарского, Чугуевского и Кавалеровского районов - всего было представлено десять детских домов. Отрадно, что растет не только популярность турнира, но и качество подготовки команд. В этом году ребята показали яркую, интенсивную, атакующую игру. Особенно порадовали чемпионы соревнований».
В старшей возрастной группе победителями стала команда «Самородок» из Уссурийского детского дома. Команда «Кристалл» (пос. Кавалерово) заняла второе место, а третьими стали футболисты из команды «Прометей» (с. Чугуевка).
Отличился и младший состав команды «Прометей» - в возрастной группе 20001 – 2002 г. р. они заняли первое место. Команда «Метеор» (г. Лесозаводск) взяла серебро; «Факел» (г.Спасск-Дальний) стал третьим в списке чемпионов.
Все участники турнира получили подарки от компании «МегаФон» - мячи, вратарские перчатки, футбольные аксессуары. Победителям были вручены кубки, медали и дипломы.
17 - 19 апреля командам из Уссурийска и Чугуевки предстоят игры полуфинала. В Уссурийск приедут их сверстники из Иркутской, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, чтобы сразиться за право участия в финале Чемпионата, который пройдет в мае в г. Сочи.
«Возможно, именно нашим приморским ребятам удастся одержать победу в этом этапе и получить шанс сразиться в Сочи за главный приз, - говорит Виталий Пилипенко.- Будем держать за них кулаки».
«Чемпионат «Будущее зависит от тебя» уже стал доброй традицией в Приморском крае, и мы по праву гордимся этим проектом, - отметила директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. - На сегодняшний день наш чемпионат - единственный проект федерального масштаба для детей, находящихся на попечении государства. И, может быть, именно эти ребята станут новыми звездами отечественного футбола».
По традиции для победителей финальных игр «МегаФон» организует посещение ведущих зарубежных футбольных клубов. В прошлом году право оставить свои имена на переходящем Кубке «Будущее зависит от тебя!» получила команда из Абхазии, одержавшая победу в младшей возрастной группе, и наша дальневосточная команда «Илалта» из Республики Бурятия, которая стала лучшей среди футболистов старшей возрастной группы. Ребята побывали в Великобритании, где посетили футбольный клуб «Арсенал», побывали на предматчевой тренировке, встретились с главным тренером команды Арсеном Венгером и звездами английского футбола и сходили на матч английской премьер-лиги.
Loading...
Новости раздела
- Через три дня во Владивостоке начнется массовое поедание гребешка
- Подарок Владивостоку: из почти 2000 тысяч "взглядов" - 158 лучших
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- Определена деловая программа Восточного экономического форума во Владивостоке
- В Приморье учредили звание "Народный мастер"
- Пассажирские поезда "Владивосток – Москва" пополнятся новыми плацкартными вагонами
- Боевые корабли ТОФ готовятся сразу к двум событиям во Владивостоке
- В Приморье в уникальном месте начали копать
- Опубликована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram