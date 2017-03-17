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Во Владивостоке на ВЭФ все желающие смогут намыть золота
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный провел совещание по подготовке участия Колымы в ВЭФ – 2017. На нем стало известно, что регион организует осенью 2017 года во Владивостоке соревнования по промывке золота «Старательский фарт». В них смогут принять участие все желающие.
Как пояснила министр культуры и туризма Магаданской области Людмила Горлачева, площадка для состязаний по промывке золотосодержащего песка будет идентична золотодобывающим полигонам Колымы в середине прошлого века.
«Будет воссоздана атмосфера старательского лагеря времен освоения Магаданской области. У каждого участника будет 15-20 минут на промывку песка с помощью лотка, кайла и полубочки с водой. Намытый металл с песком они будут собирать в консервные банки и затем сушить на костре», - рассказала Людмила Горлачева.
«Участие в Восточном экономическом форуме позволит представить все достоинства нашего региона как отечественным, так и зарубежным инвесторам. Магаданская область не может соперничать с направлениями массового отдыха, но она может предложить туристам уникальные возможности для событийного, спортивного, экстремального и экологического туризма», - уверен Владимир Печеный.
Главным призом соревнований может быть тур на «Золотой фестиваль» - 2018 в Магаданскую область. Главная награда лучшему старателю в региональных соревнованиях – один миллион рублей.
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