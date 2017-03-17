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В Приморье в Лазовском заповеднике в фотоловушку попался белый горал
Лазовский заповедник – одна из двух в России охраняемых территорий, где изучают очень редкое животное - амурского горала. Особенностью местной популяции горалов является альбинизм - врожденное отсутствие пигмента меланина, ответственного за окрас шерсти, глаз и кожи. Поэтому у серых самок иногда рождаются белые горалята.
Ежегодно в заповеднике регистрируется несколько особей с признаками альбинизма. Как выяснили научные сотрудники заповедника, именно горалы, обитающие в Лазовском заповеднике, стали носителями гена, вызывающего альбинизм. В популяциях на других территориях белые особи не отмечены.
Альбиносы более уязвимы, чем их сородичи с нормальным окрасом, так как белый цвет демаскирует их. Обычно горалята-альбиносы перестают отмечаться на фотоловушках еще в юном возрасте. Но есть и исключения – в объективе фотокапкана сейчас попадается белый горал в возрасте 3 лет, а до недавнего времени отмечался и самец-альбинос, доживший до 10 лет.
Амурский горал - единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока, чрезвычайно редкое в мире животное. Он занесен не только в Красную книгу РФ, но и в Международную Красную книгу (IUCN Red List of Threatened animals).
На территории нашей страны амурские горалы обитают только в горах Приморского края (95 % популяции) и одна популяция на юге Хабаровского края, а за пределами России еще только в северо-восточном Китае и на Корейском полуострове.
В Лазовском заповеднике этот вид семейства полорогих обитает в основном на прибрежных скалах, но встречается и на материке в горах Сихоте-Алиня, где по речным долинам есть выходы скальных пород. И самцы, и самки имеют короткие, изогнутые назад рога, шерсть преимущественно серого окраса, а вдоль позвоночника проходит тёмная полоса. Ближайшими родственниками горалов являются серао в Азии, серна в Европе и снежная коза в Северной Америке.
Горалы заповедника зимой живут на обрывающихся в море практически отвесных скалах. Здесь сильный ветер сдувает снег и открывает доступ к корму – пучкам травы между камней. Дело в том, что глубокий снежный покров смертельно опасен для горалов, ведь в отличие от других копытных, они не умеют «тебеневать» — доставать корм, разбивая снежную толщу копытами.
Горалы – территориальные животные и метят свои участки обитания мочой и экскрементами в специальных уборных на выступах скал, а на деревьях и кустарниках делают «почесы», на которых оставляют секрет зароговой железы. На лежках и тропах горалы оставляют секрет межпальцевой железы. Кроме того, самец горала метит секретом межпальцевых желез самок во время спаривания.
Гон у горалов начинается с началом ноября и может длиться до января, так как у самки может повториться течка, если она не забеременела. Детеныши рождаются весной – в начале лета и самки кормят их молоком до поздней осени.
В Лазовском заповеднике горала охраняются с 1935 года, а первые исследования проведены О.В. Вендландом в 1936 году. В 70-80-е годы прошлого столетия горалов содержали в вольерах в селе Киевка, почти в природных условиях, но под наблюдением, с подкормкой и ветеринарной помощью. Получив потомство, животных выпускали к диким группам, стараясь остановить сокращение популяции.
Амурские горалы считаются видом с сокращающейся численностью. Главный их враг – браконьеры, которые охотятся на них с моря. К сожалению, горалов можно разглядеть на прибрежных скалах, находясь в лодке, чем и пользуются браконьеры.
Общее число горалов в России составляет около 900 особей, более половины из которых обитают на охраняемых территориях. Именно в ООПТ численность горалов в последние 20 лет остается стабильной.
Фото предоставлено Объединенной дирекцией Лазовского заповедника и нацпарка "Зов тигра".
- В Приморье в Лазовском заповеднике в фотоловушку попался белый горал
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