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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 31 Марта, 20:03 |
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В Приморье "Аэрофлот" и "Якутия" ведут продажу субсидируемых билетов
Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, сегодня жители могут приобрести билеты компании «Аэрофлот» из Владивостока в Москву, Новосибирск, Якутск, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский по льготным ценам, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Также субсидированные авиабилеты продает авиакомпания «Якутия» из Якутска во Владивосток и обратно.
Стоимость льготных авиабилетов следующая:
– Владивосток – Москва – Владивосток (в одну сторону 7 400 рублей);
– Владивосток – Новосибирск – Владивосток (в одну сторону 5 900 рублей);
– Петропавловск-Камчатский – Владивосток – Петропавловск-Камчатский (стоимость билета в одну сторону 6 000 рублей);
– Хабаровск – Владивосток – Хабаровск (стоимость билета в одну сторону 1 800 рублей);
– Якутск – Владивосток – Якутск (стоимость билета в одну сторону 6 400 рублей).
Отметим, в этом году воспользоваться авиабилетами с фиксированной стоимостью пассажиры смогут в период с 1 марта по 1 декабря. Постановлением Правительства РФ утверждён перечень авиамаршрутов с Дальнего Востока, на которые пассажиры смогут приобретать билеты по субсидированным тарифам. Из Приморья в перечень попали шесть маршрутов в центральную часть России и три направления из Приморья по Дальнему Востоку.
Воспользоваться льготными авиаперелётами могут несколько категорий граждан. Это люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также это инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
Напомним, что Президент России Владимир Путин во время ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года, заявил, что в течение ближайших шести лет в стране будет реконструирована и расширена сеть региональных аэропортов. Глава государства подчеркнул, что решение этой задачи позволит уйти от сложившейся практики межрегиональных полетов через Москву. В ходе третьего Восточного экономического форума в сентябре 2017 года в Приморье Владимир Путин подчеркнул исключительное значение воздушного транспорта для дальневосточных регионов.
В 2018 году дополнительно 900 тысяч человек смогут купить билеты на Дальний Восток по льготному тарифуПеречень субсидируемых тарифов с Дальнего Востока и в обратном направлении в середине марта утвердило Правительство России. В такой перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров вошли 57 направлений.
В прошлом году льготными авиабилетами воспользовались 600 тысяч человек. Правительство России планирует расширить программу на многодетные семьи, чтобы многодетные родители, а их на Дальнем Востоке 74,2 тысячи тоже могли пользоваться льготными авиабилетами.
Помимо программы субсидируемых тарифов, «Аэрофлот» продолжает продажу авиабилетов в рамках собственной программы «плоских тарифов». Билет по фиксированному – «плоскому» тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.
В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока. Благодаря этому в текущем году дополнительно смогут купить билеты по доступной цене 900 тысяч человек.
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