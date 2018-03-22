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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 31 Марта, 19:19 |
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Год жизни Владивостока в 1667 фото можно увидеть в сети
По количеству представленных фото пока лидирует номинация "Повседневность", от которой немного отстает "Море", далее следуют "Архитектура", "События", "Порт", "Азиатский акцент" и "Учителя".
Еще сегодня у горожан и гостей приморской столицы есть возможность отправить фотографии на конкурс «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok). Организаторы приглашают поделиться яркими и неординарными снимками Владивостока.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте lookatvladivostok.ru (http://lookatvladivostok.ru) и загрузить до 5 фотографий, сделанных во Владивостоке в 2017 году. Жюри будет обращать внимание на работы, открывающие новые грани и ракурсы столицы Приморья.
Прием фотографий продлится до 1 апреля 2018 года. После этого жюри выберет 158 снимков, которые войдут в фотоальбом ко дню рождения Владивостока — 2 июля городу исполнится 158 лет. 1 июля пройдет награждение победителей и презентация фотоальбома, а также открытие фотовыставки «Посмотри на Владивосток 2017» в музее современного искусства «Артэтаж».
«Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он проходит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. На конкурс ежегодно присылают от 1000 до 2 500 фотографий. Их оценивает интернациональное жюри из мастеров фотографии, арт-критиков и искусствоведов, писателей и журналистов. Снимки победителей проекта входят в фонд современной фотографии Владивостока, который формирует музей имени Арсеньева. Уже вышло пять фотоальбомов о жизни города в 2012-2016 годах.
Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер фотоконкурса «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok).
Журнал "Дальневосточный капитал"
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