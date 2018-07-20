Юбилейный гала-концерт мастеров искусств Якутии станет ярким событием для Владивостока

В программу концерта войдут художественные номера, народные обряды и оригинальные жанры искусства. Перед гостями выступят солисты Государственного театра оперы и балета им. Суорун Омоллоона, Государственный концертный оркестр Якутии, Народный театр танца «Эрэл», артисты Государственного цирка Республики Саха (Якутия), ансамбль «БалАнс», известные хомусисты Якутии. Начало концерта – в 19:00. Вход по приглашениям, которые можно будет получить на стойках Культурной программы.
С культурой Якутии также можно будет познакомиться на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках третьего Восточного экономического форума. В павильоне, который будет выполнен в виде традиционного якутского жилища — урасы, можно будет увидеть фотовыставку, посвященную юбилейной дате, узнать больше о культуре и достопримечательностях региона, попробовать традиционные продукты, приобрести якутские бриллианты, а также получить информацию об инвестиционных проектах Якутии и подать заявку на «дальневосточный гектар».