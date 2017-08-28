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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Рыбный рынок во Владивостоке ждет инвестора из Японии
Уже определен потенциальный российский инвестор и ожидается подтверждение вхождения в проект японской компании Kiyomura Corporation, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«Такой рыбный рынок призван стать одним из брендов Владивостока. Макет планируем представить на Восточном экономическом форуме», – отметил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.
Концепция проекта предполагает строительство двухэтажного комплекса в форме ската. В здании будут расположены зоны переработки и хранения рыбной продукцией, павильоны торговли, кафе, рестораны и суши-бары.
Как ранее говорит и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов края Сергей Наставшев, уже есть несколько компаний с прибрежными квотами, которые готовы обеспечить рынок свежей рыбой. «Например, у компании «Доброфлот» 39% квот прибрежного минтая, а также есть участки аквакультуры. Рыболовное судно компании добывает до 50 тонн рыбы в сутки», – уточнял он.
Напомним, создание рыбных рынков в Дальневосточном федеральном округе – поручение Президента России Владимира Путина. Это позволит наполнить рынок свежей и качественной рыбной продукцией.
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