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Воскресенье| 05 Ноября, 23:03 |
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Во Владивостоке появятся японские "умные светофоры"
В начале сентября Приморский край планирует подписать меморандум с японской компанией «Киосан Электрик» (Kyuosan Electric Manufacturing Co., Ltd) по установке так называемых умных светофоров – интеллектуальной системы контроля дорожного движения, сообщает пресс-служба региона.
Такая адаптивная система управления дорожным движением уже применяется в ряде российских городов. В Москве функционирует несколько десятков таких светофорных зон. Это экономичный и эффективный способ, который успел положительно зарекомендовать себя на практике. Как показывают статистические данные, благодаря этой системе пропускная способность в столице увеличилась на 30%.
В пользу применения такой системы говорят относительная дешевизна и простота установки. На перекрестке устанавливают камеру, светофор и компьютер, который сканирует ситуацию на развязке каждые 3 секунды. Данные о транспортном потоке анализируются детектором транспорта. Эта информация обрабатывается мастер-контроллером, установленным в конкретной зоне движения. Устройство строит прогноз развития ситуации, и на основании этих сведений формируется план координации для управления светофорными объектами. К примеру, если система фиксирует загруженность на одном из направлений движения, то ему продлевают зеленый свет. В случае непредвиденных сбоев, система переключается в автономный режим и продолжает работать по ранее записанным планам координации.
Напомним, договоренность о развитии городской среды была достигнута с японской стороной в прошлом году. В рамках плана из 8 пунктов по развитию экономических отношений между двумя странами одним из направлений является градостроительство с целью создания комфортной и чистой среды, обеспечивающей удобную и активную жизнь. Выступая на втором Восточном экономическом форуме, глава японского правительства отметил, что Владивосток «является идеальной моделью для осуществления этой концепции усилиями наших двух стран».
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