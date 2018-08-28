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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 22:21 |
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ОАО "РЖД" и власти Приморья подписали соглашение о сотрудничестве
Подписи под документом поставили начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Николай Маклыгин и ВРИО губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
На церемонии подписания присутствовали руководители Дальневосточной магистрали, исполнительной и законодательной власти Приморского края и Владивостока.
Соглашение определяет ключевые направления сотрудничества в области совершенствованию организации пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в Приморском крае.
В числе его главных пунктов – взаимодействие сторон в обновлении пригородного парка инновационным подвижным составом, возобновлении социально значимых и востребованных маршрутов, внедрении проезда на пригородном железнодорожном транспорте пассажиров с использованием транспортных карт, а также других видов безналичной оплаты проезда.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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