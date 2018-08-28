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31 Августа 2018, 10:50 | Регион сегодня |

I Кубок Министерства экономического развития РФ по го состоится на ВЭФ во Владивостоке

Гостей и участников IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября, наряду с деловым графиком ожидает насыщенная спортивная программа.

«Спортивная программа Восточного экономического форума стала значимой площадкой для продвижения спортивных проектов и видов спорта на деловую аудиторию. В этом году она получит восточное звучание, объединив популярные в Азиатско-Тихоокеанском регионе олимпийские и неолимпийские виды спорта. Многие из предстоящих спортивных мероприятий являются примером сотрудничества между странами, что полностью соответствует идеям Восточного экономического форума», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Центральным спортивным событием ВЭФ-2018 будет II Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который пройдет 12 сентября. Ареной для соревнований лидеров мирового дзюдо – сборных России, Японии, Монголии, Китая и Южной Кореи станет КСК «Фетисов-Арена». В этом году соревнования пройдут в командном формате «стенка на стенку», который начиная с Токио-2020 является олимпийским. Турнир пройдет под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF). Для подготовки был сформирован Оргкомитет, который возглавил вице-премьер – представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев. Организаторами турнира являются Министерство спорта, Федерация дзюдо России и администрация Приморского края, оператор – Фонд Росконгресс.

Откроют спортивную программу Дальневосточные корпоративные игры, которые пройдут 8 сентября в СК «Олимпиец». Команды государственных и коммерческих структур Приморского края будут соревноваться в девяти видах спорта, включая мини-футбол, баскетбол, шахматы и другие. 11 сентября участники ВЭФ и жители Приморья смогут посетить международный товарищеский матч по футболу между клубами «Луч-Энергия» из Владивостока и китайским «Яньбянь Фудэ».

11–13 сентября на «Улице Дальнего Востока» состоится I Кубок Министерства экономического развития РФ по го – интеллектуальной игре, популярной в Китае, Корее и Японии. Считается, что она помогает развивать стратегическое мышление и управленческие навыки. В программу турнира включены товарищеские игры с участием бизнесменов и политиков из России, Китая, Японии и других стран, а также матч против искусственного интеллекта Golaxy, который в этом году одержал победу над чемпионом мира по го китайцем Кэ Цзе. Кроме этого будут проведены мастер-классы и сеанс одновременной игры для жителей Владивостока и гостей ВЭФ с участием ведущих спортсменов России.

Другим спортивным событием на «Улице Дальнего Востока» будет Международный турнир по мас-рестлингу «Кубок Угледобывающей компании „Колмар“», который соберет сильнейших атлетов в супертяжелом весе из Европы и Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании.

В этом году в спортивную программу ВЭФ включены сразу три регаты. Традиционные для Форума соревнования яхт в классе Platu 25 на Кубок Фонда Росконгресс пройдут 11–13 сентября в бухте Аякс. К началу Форума во Владивосток из китайского города Циндао прибудут участники международной регаты «Дальневосточный кубок – 2018» – Far East Cup 2018, которая стартует 1 сентября. Участники этой регаты – крейсерские яхты из Германии, Китая, Бразилии, Австралии, Франции, Японии, Кореи и России – проведут три гонки на акваториях Уссурийского и Амурского заливов. Кроме этого, с 9 по 14 сентября во Владивостоке пройдет регата с участием шести больших учебных парусных судов – «Надежда» и «Паллада» из России, Kaiwo Maru и Ami из Японии, Koreana из Южной Кореи и Bima Suci из Индонезии. К ним присоединятся около 15 крейсерских яхт класса С и D из КНР, ЮАР и России.

Со спортивной программой ВЭФ-2018 можно ознакомиться на официальном сайте.

Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ВЭФ  игра  го  спорт 


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