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31 Августа 2018, 11:50 | Регион сегодня

Владивосток может спасти только спецпрограмма реновации жилого фонда

Власти Владивостока хотят перенять опыт реновации в Москве. Только официально аварийным и подлежащим сносу признан 71 многоквартирный дом, необходимо расселить 1188 человек

Для комплексного и эффективного развития Владивостоку необходимо расселение ветхого и аварийного жилого фонда и реновация городских территорий. Об этом глава Владивостока Виталий Веркеенко заявил по итогам X заседания российско-японской рабочей группы, которое состоялось в Москве 29 августа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал"" в администрации Владивостока.

Владивосток находится в центре внимания мировых специалистов в области градостроительства и архитектуры после второго Восточного экономического форума, на котором премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту России Владимиру Путину сделать Владивосток еще красивее. Благодаря японским экспертам Владивосток получил современную концепцию пространственного развития, которая легла в основу генерального плана развития города. Преображение приморской столицы – в центре внимания и у членов российско-японской группы по вопросам городской среды. Очередное, 10-е заседание, состоялось на днях в Москве.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко, принявший участие в заседании, отметил успешный опыт сотрудничества с японскими коллегами по внедрению системы умных светофоров и предложил японским партнерам перейти к детализации мастер-плана, который включает реновацию исторического центра и промышленных зон приморской столицы.  Но для реализации этих проектов сначала необходимо решить такие застарелые в прямом смысле этого слова проблемы, как изношенность инженерных сетей и старый жилой фонд, подчеркнул мэр.  

Глава города обозначил масштабы проблем жилого фонда Владивостока, добавив, что объемы необходимых финансовых средств для ее решения кратно превышают годовой бюджет города.

«Сегодня аварийным и подлежащим сносу во Владивостоке признан 71 многоквартирный дом, необходимо расселить 1188 человек.  Однако по факту таковых гораздо больше: на 1 августа 2018 года на территории городского округа  насчитывается 687 малоэтажных многоквартирных домов,  построенных до 1960 года, в том числе на островных территориях Владивостока. Дома с физическим износом свыше 70 % в программу капремонта не включаются. Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, составляет около 290 тысяч квадратных метров. Второй этап всероссийской программы по переселению из аварийного жилья пока не принят, но этот вопрос стоит в приморской столице все острее», -  отметил Виталий Веркеенко.

Кроме того, в ближайшие годы к состоянию ветхих во Владивостоке приблизятся еще несколько сотен – это панельная застройка 60-х, 70-х. Таких пятиэтажек в городе 403, это еще порядка 1,3 миллиона квадратных метров. Дома во Владивостоке «стареют» быстрее – с учетом климатических особенностей региона, степень износа этого фонда уже превышает общероссийские показатели. Они проектировались без расчета на капитальный ремонт, и он, к сожалению,  не приведет к качественному улучшению характеристик жилья, подчеркнул глава города.

«Владивостоку сегодня даны огромные преференции: это и статус свободного порта, и упрощенный визовый режим, оффшорная зона и территория опережающего развития на острове Русский. Наш город играет важнейшую роль в развитии международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ежегодно становится площадкой для Восточного экономического форума и  претендует на статус Тихоокеанской столицы России. Для эффективного и комплексного развития городских территорий Владивостоку необходима специальная программа реновации жилого фонда. Такая уже успешно реализуется в Москве. Считаю, что с учетом статуса и задач, стоящих перед Владивостоком, ему необходима подобная программа», - заявил Виталий Веркеенко.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ветхое жилье строительство реновация 


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