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31 Августа 2018, 18:31 | Регион сегодня

Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы

Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России

В сентябре 2018 года Международный аэропорт Владивосток вновь станет «воздушными воротами» для участников и гостей Восточного экономического форума. В течение нескольких дней аэропорт будет функционировать в особом режиме, но главный принцип его работы - внимание к каждому пассажиру - останется неизменным. Уровень комфортности терминала и скорость обслуживания должны расти вместе с увеличением пассажиропотока, убеждены в руководстве АО «Международный аэропорт Владивосток».

Владивостокский аэропорт «Кневичи» - один из самых динамично развивающихся аэропортов России. Если в 2017 году услугами главной воздушной гавани Приморья воспользовались 2,18 млн пассажиров, то в первом полугодии 2018 года - уже более 1,1 млн. В конце июля количество обслуживаемых пассажиров достигло рекордного показателя - 11,6 тысяч человек в сутки! Список городов России и зарубежья, связанных с Владивостоком прямыми рейсами, пополняется практически каждый месяц. Стратегия развития аэропорта направлена не только на развитие сети маршрутов в города АТР, но и на формирование трансферного пассажиропотока между городами РФ и ключевыми хабами АТР. С февраля 2018 года в аэропорту функционирует транзитно-трансферная зона, а в настоящее время ведется строительство капсульного отеля.

Благодаря новой маркетинговой стратегии, разработанной новыми инвесторами, аэропорт Владивосток становится все более привлекательным направлением полетов для авиаперевозчиков стран АТР. Во время ознакомительных поездок в Приморский край представители иностранных авиакомпаний и турагентств, помимо достопримечательностей, оценивают и транспортную инфраструктуру. Принимая решение об открытии нового рейса, зарубежные партнеры учитывают качество работы воздушной гавани Приморья. Одной из гарантий безопасности и качества услуг является сертификат ISAGO. Аэропорт регулярно проходит аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO по стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), что является важным показателем уровня развития авиаузла для авиакомпаний.

Забота о пассажирах в буквальном смысле начинается с удобных подъездов к терминалу и парковок вместимостью от 100 до 500 машин. В здании терминала растет число кафе и ресторанов, меняется облик и расширяется ассортимент торговых точек, готовится к запуску новая торговая галерея на 3-ем этаже аэровокзала. Комфорт особых категорий пассажиров - еще один приоритет: аэропорт отлично приспособлен и для маломобильных граждан, и для родителей с маленькими детьми.

Перенимая лучший мировой опыт, персонал «Кневичей» проходит подготовку и повышает свою квалификацию в собственном Авиационном учебном центре, который готовит специалистов более чем по 40 программам. Работа над тем, чтобы аэропорт стал еще удобнее для пассажиров, начинается при формировании расписания полетов - рейсы равномерно распределяются по времени суток. Регистрация на международные рейсы начинается за три часа до вылета, на внутренние - за четыре часа. Регистрация пассажира занимает в среднем 1,5 минуты, время ожидания в очереди - не более 20 минут. До конца 2018 года в аэропорту появятся пять новых киосков для самостоятельной регистрации на внутренние рейсы, а в будущем году - для пассажиров, отправляющихся за рубеж. Также аэропорт вводит стандарт работы агентов по регистрации, четко определяющий, сколько времени должно занимать обслуживание пассажиров разной категории.

- Мы постоянно следим за технологическими параметрами обслуживания пассажиров, начиная с досмотра на входе в аэровокзал. В «пиковые» часы открываем дополнительные линии досмотра и стойки регистрации, - говорит начальник службы по развитию производственной системы и обеспечению качества аэропорта Владивосток Алексей ЧЕСНОКОВ. - В дни проведения массовых мероприятий аэропорт переходит на особый режим работы, задействуем больше персонала и оборудования.

Через несколько недель аэропорт Владивосток в очередной раз примет участников ВЭФ, которые смогут воспользоваться услугами недавно открытого зала официальных лиц и делегаций. Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП «Президент-Сервис» Управления делами Президента России. Новый зал позволит обеспечить высоким гостям дополнительный комфорт и безопасность при ожидании рейса и прохождении всех предполетных процедур.

Фото Юрия СМИТЮК.

Артем СТРОГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

Теги: аэропорт  Владивосток  МАВ 


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