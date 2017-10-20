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В Приморье пассажиропоток на самолетах DHC-6 вырос почти в 1,5 раза
Авиакомпания "Аврора" за девять месяцев текущего года увеличила перевозку пассажиров по Приморью на 46%. Чаще всего жители и гости края пользовались самолетами DHC-6 для перелетов из Владивостока в Дальнегорск, Кавалерово и Терней, а из Тернея – в Светлую и Единку.
Как сообщили в авиакомпании, по итогам трех кварталов 2017 года пассажиропоток «Авроры» на внутрикраевых направлениях составил 28 349 пассажиров, тогда как за девять месяцев 2016 года – 19 416.
«Высоких показателей за этот период текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого мы добились и в количестве выполненных рейсов внутри Приморья – рост составил 67%. Для сравнения, в январе-сентябре 2016 года авиакомпания выполнила 1 566 рейсов в Приморье, а в этом году – 2 614 рейсов», – сообщили в «Авроре».
Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, всего за этот период малой авиацией Приморья перевезен 31 981 пассажир.
«Это больше чем за весь 2016 год», – отметили специалисты.
Напомним, сегодня в Приморье действуют 13 авианаправлений. Так, на самолетах DHC-6 можно отправиться из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку, а также из Кавалерово в Хабаровск. В этом году планируется запустить рейс Дальнереченск–Восток.
Самолетом АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга и обратно. Вертолет Ми-8 летает по направлениям: Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Агзу и Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Самарга и обратно.
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