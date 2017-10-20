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В Приморье завершился международный фестиваль-конкурс "Лучинушка"

Местом проведения фестиваля в 2017 году оргкомитет благотворительного общественного фонда "Фонд Людмилы Зыкиной" выбрал город Владивосток

С 27 по 29 октября на сцене большого зала Владивостокского городского Дворца детского творчества прошёл Международный фестиваль-конкурс народной песни, академического вокала, народного танца, классического танца, хоров и исполнителей на народных инструментах «Лучинушка». С целью ознакомления участников и гостей фестиваля с историей возникновения и развития народного творчества народов, населявших Россию с ее основания и до наших дней, местом проведения фестиваля в 2017 году оргкомитет благотворительного общественного фонда «Фонд Людмилы Зыкиной» (г. Москва) выбрал город Владивосток.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Лучинушка» исполнителей на русских народных инструментах и народной песни проводится в память великой русской певицы, Народной артистки СССР Людмилы Георгиевны Зыкиной. Основной задачей мероприятия является максимально полное распространение  русского народного и классического творчества в современном мире.  Также, фестиваль-конкурс направлен на выявление одаренных исполнителей среди творческих людей в возрасте от 5 до 65 лет с целью продвижения наиболее талантливых исполнителей на российскую и международную сцену.

В фестивале-конкурсе приняли участие детские творческие коллективы со всего края, а также воспитанники Дворца детского творчества: вокальный ансамбль «Аллегро», детская хоровая студия «Камертон», ансамбль народного танца «Плясунья». Жюри конкурса отметили артистичность и интересную технику исполнения песен юных вокалистов. Танцы «Приморское раздолье» и «Берд» ансамбля народного танца «Плясунья» были высоко оценены за подбор и сложность репертуара, хореографические образы, музыкальное сопровождение, соответствие костюма народным оригинальным особенностям.

По итогам фестиваля коллективы Дворца детского творчества завоевали призовые места:

Особый приз фестиваля «Гран-при» в номинации «Народный танец» старшая группа (танцы «Приморское раздолье» и армянский «Берд») – ансамбль народного танца «Плясунья».

Лауреаты 1 степени в номинации «Народный танец» младшая группа (танцы «Дударики» и «Мульги-Полька») - ансамбль народного танца «Плясунья».

Лауреаты 1 степени в номинации «Народный стилизованный танец» младшая группа (танцы «Ах, мамочка» и «Прибалтийская полька») - ансамбль народного танца «Плясунья».

Лауреаты 1 степени в номинации «Народный танец» средняя группа (танцы «Уктевун» и «Матаня») - ансамбль народного танца «Плясунья».

Лауреаты 1 степени в номинации «Народный стилизованный танец» средняя группа (танцы «Кубинская фиеста» и «Вечеринка на ранчо») - ансамбль народного танца «Плясунья».

Лауреаты 2 степени в номинации «Эстрадный танец» младшая группа (танцы «Оранжевый Подсолнух» и «Музыкальный дождик») - ансамбль народного танца «Плясунья».

Лауреат 2 степени - Метерева Светлана, вокальный ансамбль «Аллегро».

Лауреат 2 степени - Ерукаева Настя, ДХС «Камертон».

Лауреат 3 степени - Никифорова Софья, ДХС «Камертон».

Лауреат 3 степени - Кузнецова Софья, вокальный ансамбль «Аллегро».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: фестиваль  культура 


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