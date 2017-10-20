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Регион примет только "зеленые" инвестиции
30-31 октября во Владивостоке на о. Русском состоялся XI Международный экологический форум "Природа без границ». WWF России представил на форуме итоги выполнения регионами бассейна Амура стратегии развития системы ООПТ.
Более 400 специалистов из России и стран АТР — ученые, представители органов государственной власти и общественности, руководители бизнеса и экологических организаций, приняли участие в XI Международном экологическом форуме "Природа без границ». В 2017 году форум прошел под девизом «От Года экологии к Веку экологии» и охватил широкий круг тем, важных для формирования единой экологической политики в пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. На площадках форума обсуждались вопросы развития морских портов и влияния перевалки угля на состояние окружающей среды, реформирования системы обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, взаимодействия аквакультуры и морских ООПТ, проведения экологической оценки состояния окружающей среды и модернизации мониторинга. Отдельный круглый стол был посвящен дальнейшим перспективам развития особо охраняемых природных территорий.
«Природа без границ» в этом году приходит в Год особо охраняемых природных территорий, поэтому большое внимание было уделено развитию системы ООПТ и повышению эффективности ее работы, речь шла как о федеральных, так и о региональных ООПТ, — отмечает Петр Осипов, к.х.н., директор Амурского филиала WWF России, ведущий пленарных заседаний форума. — Кроме того, очень важно, что были обсуждены вопросы баланса развития экономики Дальнего Востока и сохранения его природы. Любая экономическая активность должна реализовываться только после применения инструмента Стратегической экологической оценки и с использование самых высоких экологических стандартов. Не зря в своём обращении к участникам форума Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ, говорил о том, что любые инвестиции в регион должны быть только зелеными, с учетом охраны природы».
WWF России представил на форуме «Природы без границ» итоги выполнения регионами бассейна Амура стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий. В Амурском экорегионе ООПТ покрывают 11,9% территории (15,1 млн. га). Это — 7,3 млн. га федеральных и 7,8 млн. га региональных ООПТ: 17 заповедников, 7 национальных парков, 8 федеральных и 79 региональных заказников, 6 природных парков, 6 экологических коридоров, 2 водно-болотных угодья.
«Сформирована уникальная научно обоснованная и репрезентативная сеть ООПТ на юге Дальнего Востока, и я горжусь, что около 80% новых ООПТ, а это более 7 млн.га, были созданы при прямой поддержке и участии Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, — говорит Юрий Дарман, почетный советник Амурского филиала WWF России, заслуженный эколог РФ, который стал в 2016 году стал первым в России обладателем международной награды MIDORI, присуждаемой Секретариатом Конвенции ООН по сохранению биоразнообразия и Экологическим фондом AEON за выдающийся вклад в сохранение природы. — В 2010 году Всемирный фонд дикой природы инициировал программу «Подарки планете «Земля», в рамках которой отмечаются заслуги правительств, организаций и отдельных личностей за их вклад в сохранение биоразнообразия. В апреле 2011 г. первым в бассейне Амура звание «Хранителя планеты «Земля» было присвоено Олегу Николаевичу Кожемяко за формирование сети ООПТ, занимающей 12% Амурской области. Наибольшие успехи сегодня — у Приморского края, который первым на юге Дальнего Востока выполнил обязательства России по Конвенции по сохранению биоразнообразия. Во многом это заслуга Владимира Владимировича Миклушевского, ныне экс-губернатора края. Амурский филиал WWF России обратился с ходатайством о присуждении ему звания «Хранителя Планеты Земля» с вручением сертификата от имени международного секретариата Всемирного фонда дикой природы».
В Амурской области под охрану взято 2,1 млн. га, а площадь ООПТ практически удвоилась. Здесь была сформирована целостная система ООПТ от мест размножения до зимовок уникальной мигрирующей популяции сибирской косули, включая Норский заповедник и Орловский федеральный заказник. Благодаря активной работе Амурского социально-экологического союза под охрану были взяты и почти все места гнездования дальневосточного аиста, японского и даурского журавлей.
В Хабаровском крае ООПТ на сегодняшний день занимают 9,8% края, чуть-чуть не хватает до обещанных 10%. В тесном сотрудничестве с Хабаровским фондом диких животных в 2007 удалось организовать Болоньский заповедник – водно-болотное угодье международного значения, в этом же году был создан Анюйский национальный парк — основное ядро размножающейся самой северной группировки амурского тигра. Всемирный фонд дикой природы оказал им стартовую поддержку, включая приобретение помещений для центральных усадеб и оборудование визит-центров, технику для охраны и оборудование для мониторинга. А в 2013 году, наконец, создан и долгожданный национальный парк на Шантарских островах. В настоящее время все эти федеральные ООПТ вошли в объединенную дирекцию «Заповедное Приамурье».
В Приморье в 2007 году были созданы первые на Дальнем Востоке национальные парки «Зов тигра» и «Удэгейская легенда». В 2012 г. удалось выполнить «невыполнимую миссию» — создана единая федеральная ООПТ «Земля леопарда», взявшая под охрану 65% местообитаний редчайшей кошки планеты — дальневосточного леопарда! И удалось это только благодаря поддержке региональной администрации и Правительства РФ. А в 2015 году был организован национальный парк «Бикин» с учетом сохранения традиционного природопользования удэгейцев и их участия в со-управлении ООПТ.
В Забайкальском крае за 15 лет площадь ООПТ утроилась, включая целую сеть степных заказников, обеспечивших восстановление популяции монгольского дзерена в России с нескольких сотен до 7 тысяч голов.
Систему формирования ООПТ в бассейне Амура завершит в 2017-2018 гг. создание региональных заказников «Арсеньевский» и «Шаман-Яй» в Хабаровском крае, заказника «Комиссаровский» в Приморье и нацпарка «Помпеевский» в Еврейской автономной области, создание которого, к сожалению, «буксует» уже десять лет. Успехи ре-акклиматизации тигров по программе Президента России в бассейне реки Помпеевки, как надеется WWF России, помогут, наконец, заповедать этот самый живописный участок Амура в Хинганском ущелье.
Инстапринтер WWF на форуме "Природа без границ". Фото Анны Барма, WWF России.
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