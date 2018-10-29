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31 Октября 2018, 09:45 | Регион сегодня |

Японцы готовы участвовать в создании рыбного рынка во Владивостоке

Объем финансирования в размере более 770 млн рублей полностью обеспечен инвесторами

Создание рыбного рынка во Владивостоке обсудил в рамках рабочей встречи Заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев с президентом "Киомура Корпорейшн" (Kiyomura Corporation) Киёши Кимура, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Рыбный рынок создается крупнейшим российским рыбодобытчиком – компанией «Акватехнологии» с японским партнером «Киомура Корпорейшн» при поддержке южнокорейского партнера в области организации аукционной рыбной торговли «Ханаро Холдингз» (Hanaro Holdings). Проект вошел в перечень приоритетных проектов, реализуемых по программе российско-корейского экономического сотрудничества в рамках «9 мостов». Объем финансирования в размере более 770 млн рублей полностью обеспечен инвесторами. Планируется, что рынок будет построен трехэтажным. На первом этаже рынка будет осуществляться торговля рыбой и морепродуктами. На втором расположат деловую зону, на третьем – рестораны русской, японской и корейской кухни.

Президент японской компании Киёши Кимура во время встречи попросил Трутнева о содействии в реализации плана Kiyomura Corporation построить во Владивостоке рыбный рынок вместе с российскими партнерами. Он рассказал, что у компании есть значительный опыт строительства подобных объектов, в частности, в октябре этого года был открыт новый рыбный рынок Тоёсу в Токио. Одна из особенностей этого объекта в том, что он представляет собой не только рынок, но и развлекательный комплекс для посетителей и туристов. Кроме того, компания рассчитывает открыть ресторан японской кухни во Владивостоке, Москве и Санкт-Петербурге.

Инвестор поднял вопрос о предоставлении земельного участка. Землю должны были выделить еще весной 2018 года. Юрий Трутнев в свою очередь напомнил, что компания с февраля является резидентом свободного порта Владивосток, в марте было дано поручение выделить инвестору земельный участок под этот рыбный рынок со сроком исполнения в один месяц, но участок так и не был выделен.

Вице-премьер предложил главе компании провести отдельную встречу во Владивостоке и решить накопившиеся проблемы по этому проекту. «Давайте договоримся с вами о дате встречи во Владивостоке, вы направите своего представителя или сами приезжайте, и мы постараемся на месте рассмотреть всю ситуацию и оперативно принять необходимые решения», - сказал он. Вице-премьер отметил, что нынешний врио главы Приморья Олег Кожемяко хорошо знает рыбную отрасль и заинтересован в том, чтобы во Владивостоке был хороший, современный рыбный рынок. Юрий Трутнев добавил, что Kiyomura Corporation является одной из крупнейших в Японии сетевых структур, имеющей почти 60 ресторанов, которые высоко ценятся в Японии. «Мы хотим, чтобы вы работали у нас на Дальнем Востоке, и будем вам в этом помогать», - подчеркнул он.

Отметим, создание рыбных рынков в Дальневосточном федеральном округе – поручение Президента РФ Владимира Путина. По мнению главы страны, это позволит наполнить местный рынок свежей и качественной рыбной продукцией.

Напомним, «Киомура Корпорейшн» учреждена в 1979 г. в Японии, штаб-квартира компании расположена в г. Токио. Профильной деятельностью предприятия является рыбная промышленность, экспорт и импорт морепродуктов, торговля готовой рыбной продукцией и ресторанная деятельность. «Киомура Корпорейшн» владеет сетью 57 магазинов суши в Японии. Общая численность сотрудников компании превышает 1,6 тысяч человек.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Дальний Восток  Япония 


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