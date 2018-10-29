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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Китайские ученые исследуют режимы ТОР и Cвободного порта Владивосток
АО "Корпорация развития Дальнего Востока" представила сотрудникам Китайской академии общественных наук информацию о режимах ТОР и СПВ.
В ходе встречи работники АО «КРДВ» при участии АНО «АПИ» рассказали заместителю начальника отдела внешней политики России Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Ли Юнхуэй и профессору Института мировой экономики и политики Ни Юэцзюй о характеристиках преференциальных режимов в регионе и достигнутых результатах работы по привлечению инвестиций. Так, количество резидентов ТОР и СПВ достигло 1275. Объем заявленных вложений превышает 2,85 трлн рублей. Инвесторы планируют создать более 109 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день среди резидентов ТОР и СПВ находится 40 компаний с китайским участием. Общий объем китайских инвестиций составляет 193,7 млрд рублей.
В рамках изучения действующих на российском Дальнем Востоке механизмов опережающего развития китайские исследователи также посетили ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. Делегация осмотрела с созданную и строящуюся инфраструктуру ТОР и получила необходимую информацию о реализации проектов резидентов. На данной территории опережающего развития выполняются 43 инвестпроекта, 12 из которых находятся на стадии строительно-монтажных работ. Резиденты, которые вводят свои объекты до конца года, будут полностью обеспечены инфраструктурой в 2018 году.
Следующим пунктом назначения китайской делегации станет ТОР «Хабаровск», на которой зарегистрировано 32 резидента. На площадке «Ракитное» сотрудники Китайской академии общественных наук ознакомятся с проектами инвесторов и работой по обеспечению предпринимателей необходимой инфраструктурой.
"Мы понимаем, что наличие инфраструктуры – это одно из основных условий деятельности резидентов ТОР, поэтому стараемся синхронизировать все процессы с ходом реализации проектов", - рассказал Денис Тихонов, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
На сегодняшний день на дальневосточных территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток работает 76 компаний с участием иностранных инвестиций. Общая стоимость этих проектов составляет 253,2 млрд рублей, а в результате запуска проектов появится 16233 новых рабочих места.
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