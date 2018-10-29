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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 31 Октября, 18:36 |
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РОСНАНО предоставит инвестиции для проектов в сфере высоких технологий на Дальнем Востоке
Об этом в Токио на круглом столе с участием руководства крупнейших японских компаний заявил Председатель Правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс.
«Мы обращаемся к тем японским компаниям, которые думают об осуществлении инвестиций в высокотехнологичный бизнес на Дальнем Востоке России или уже начали такие проекты. Мы с удовольствием готовы рассмотреть такие проекты в качестве пайплайна в наших венчурных фондах или фондах прямых инвестиций. Мы заинтересованы в инвестициях в такие проекты на территории России. Мы как правило являемся миноритарными акционерами, не претендуем на контроль, но готовы обеспечить поддержку таким проектам. Это как финансовая поддержка в виде инвестиций с потенциальным размером единичного тикета от 1 до 20 млн долларов США. Помимо финансовой поддержки готовы обсуждать нефинансовые меры поддержки», - отметил Анатолий Чубайс.
Он напомнил, что «РОСНАНО» является семейством венчурных фондов и фондов прямых инвестиций, созданным при поддержке Правительства РФ с целью инвестиций в высокие технологии в реальном секторе экономики. «На сегодняшний день мы управляем активами с общим объемом 3,5 млрд долларов США. Построено 94 завода в машиностроении, химии, нефтехимии, инновационной фармацевтики, новых материалов, микроэлектронике, фотонике, оптике. Это наши основные базовые направления», - пояснил Анатолий Чубайс.
Напомним, в Токио Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта провело круглый стол с участием руководства японских компаний. Участниками мероприятия стали вице-председатель совета директоров «Марубени Корпорейшн» (Marubeni Corporation) Сигэру Ямазоэ; главный советник «Джей-Джи-Си Корпорейшн» (JGC Corporation) Мотоити Като; генеральный директор «Винпро Глобал» (Winpro Global) Хара Акио; директор международного департамента прямых инвестиций «Мидзухо Банк» (Mizuho Bank) Ясухиро Ямагата; Генеральный директор «Хоккайдо Корпорейшн» (Hokkaido Corporation) Юкио Темма и другие.
Напомним, Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев находится в Японии с рабочим визитом. В российскую делегацию также вошли заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, заместитель генерального директора ПАО «Россети» Сергей Сергеев, специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере энергетики Сергей Шматко и другие. В мероприятиях принимает участие Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Японии Михаил Галузин.
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