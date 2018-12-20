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В Якутии валовый региональный продукт впервые превысил 1 трлн рублей
По итогам 2018 года в Республике Саха (Якутия) валовый региональный продукт впервые превысил 1 трлн рублей, при этом рост экономики составил 5%. Это один из самых высоких показателей по стране, сообщила 31 января министр экономики Майя Данилова в ходе совместного публичного отчета Министерства экономики и Министерства финансов республики.
Министр подчеркнула, что по итогам прошлого года в республике возросли не только промышленные, но социальные показатели. Так, например, реальные денежные доходы населения сверх инфляции составили более 2%. Данный показатель является самым высоким среди регионов Дальневосточного федерального округа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
«По итогам прошлого года министерством проведена большая работа, связанная с привлечением федеральных средств. За 2018 год в республику привлечено 27,5 млрд. рублей, что на 10% превышает показатели 2017 года. В 2019 году также ожидается дальнейший рост привлечения федеральных средств, прежде всего, это связано с реализацией национальных проектов», – отметила Майя Данилова.
Еще одним приоритетным направлением деятельности министерства в 2018 году стала разработка и принятие в виде Закона РС (Я) «О Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года».
«Министерство также координировало работу органов исполнительной власти по подготовке заявок и предложений в Национальные проекты Российской Федерации. По итогам данной работы наша республика одна из первых среди субъектов России подала свои проекты в федеральные органы исполнительной власти», – отметила министр.
Что касается задач на 2019 год, то министр сообщила, что в первом квартале будет доработан и внесен на утверждение Правительства РС (Я) план мероприятий по реализации Стратегии СЭР.
Кроме того, министерство продолжит планомерную работу с муниципальными образованиями республики. По информации Майи Даниловой, на 1 января 2019 года разработаны и утверждены Стратегии социально-экономического развития 27 муниципальных районов и городских округов. «Учитывая, что многие муниципальные образования разработали свои стратегии до утверждения Стратегии социально-экономического развития РС (Я) на период до 2032 года и до принятия «майского» Указа № 204 Президента РФ, в них должны будут внесены изменения. В течение первого квартала мы проведем работу по экспертной оценке проектов стратегий муниципальных образований, организуем для руководителей муниципальных образований семинары, по итогам которых совместно выработаем конкретные предложения для внесения корректировок», – отметила она.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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